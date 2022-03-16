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台鐵模範勞工表揚 頭綁布條「抗議」 公司化未溝通

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
台鐵工會不滿立法院將在3月23、24二日舉行「台鐵公司化條例審查會」企圖闖關立法將台鐵公司化。工會指此在沒有任何溝通與協商情況下，是對台鐵員工的突襲。為達嚴正抗議，今在「台灣鐵路五一勞動節暨模範勞工表揚大會」上，工會幹部及模範勞工，頭綁「抗議」二字的布條，沈默的表達對公司化過程沒有溝通、協商的不滿。記者黃義書／攝影
台鐵工會不滿立法院將在3月23、24二日舉行「台鐵公司化條例審查會」企圖闖關立法將台鐵公司化。工會指此在沒有任何溝通與協商情況下，是對台鐵員工的突襲。為達嚴正抗議，今在「台灣鐵路五一勞動節暨模範勞工表揚大會」上，工會幹部及模範勞工，頭綁「抗議」二字的布條，沈默的表達對公司化過程沒有溝通、協商的不滿。記者黃義書／攝影

台鐵上午舉行「台灣鐵路五一勞動節暨模範勞工表揚大會」，因為台鐵工會不滿立法院將在3月23、24二日舉行「台鐵公司化條例審查會」企圖闖關立法將台鐵公司化。工會指此在沒有任何溝通與協商情況下，是對台鐵員工的突襲。為表達嚴正抗議，首先在「台灣鐵路五一勞動節暨模範勞工表揚大會」上，工會幹部及模範勞工，頭綁「抗議」二字的布條，沈默的表達對公司化過程沒有溝通、協商的不滿。

同時，鐵路工會也發表聲明表示，面對台鐵的改革，工會樂觀其成。工會與基層員工最明白台鐵的問題所在。但行政院與交通部公司化的草案版本，過程不與工會溝通，即便提出工會版的草案也未於重視處理。除了在模範勞工表揚大會綁布條「抗議」外，也將於23日前往立法院抗議。

台鐵工會不滿立法院將在3月23、24二日舉行「台鐵公司化條例審查會」企圖闖關立法將台鐵公司化。工會指此在沒有任何溝通與協商情況下，是對台鐵員工的突襲。為達嚴正抗議，今在「台灣鐵路五一勞動節暨模範勞工表揚大會」上，工會幹部及模範勞工，頭綁「抗議」二字的布條，沈默的表達對公司化過程沒有溝通、協商的不滿。記者黃義書／攝影
台鐵工會不滿立法院將在3月23、24二日舉行「台鐵公司化條例審查會」企圖闖關立法將台鐵公司化。工會指此在沒有任何溝通與協商情況下，是對台鐵員工的突襲。為達嚴正抗議，今在「台灣鐵路五一勞動節暨模範勞工表揚大會」上，工會幹部及模範勞工，頭綁「抗議」二字的布條，沈默的表達對公司化過程沒有溝通、協商的不滿。記者黃義書／攝影
台鐵工會不滿立法院將在3月23、24二日舉行「台鐵公司化條例審查會」企圖闖關立法將台鐵公司化。工會指此在沒有任何溝通與協商情況下，是對台鐵員工的突襲。為達嚴正抗議，今在「台灣鐵路五一勞動節暨模範勞工表揚大會」上，工會幹部及模範勞工，頭綁「抗議」二字的布條，沈默的表達對公司化過程沒有溝通、協商的不滿。記者黃義書／攝影
台鐵工會不滿立法院將在3月23、24二日舉行「台鐵公司化條例審查會」企圖闖關立法將台鐵公司化。工會指此在沒有任何溝通與協商情況下，是對台鐵員工的突襲。為達嚴正抗議，今在「台灣鐵路五一勞動節暨模範勞工表揚大會」上，工會幹部及模範勞工，頭綁「抗議」二字的布條，沈默的表達對公司化過程沒有溝通、協商的不滿。記者黃義書／攝影

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