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清明連假出遊人潮湧 高鐵再開25班次加班車

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
清明連假將屆，由於旅客預購車票狀況踴躍，經檢視運能調度情形後，高鐵公司決定再加開25班次列車。本報資料照
清明連假將屆，由於旅客預購車票狀況踴躍，經檢視運能調度情形後，高鐵公司決定再加開25班次列車。本報資料照

清明連假將屆，台灣高鐵公司規畫從4月1日至4月6日為期6天的清明疏運，由於旅客預購車票狀況踴躍，經檢視運能調度情形後，決定再加開25班次列車（南下15班、北上10班），以加強服務返鄉掃墓及假期出遊之需求。這也是高鐵清明連假第二度加開加班車。

高鐵公司表示，各再加開車次列車將自本周五(18日）凌晨零時起開放購票，歡迎旅客多加利用「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，提早訂位、購票。

高鐵公司表示，今年清明疏運期間共加開158班次列車（南下74班、北上84班），總計6天提供1026班次列車的旅運服務，以服務旅客清明返鄉掃墓及假期出遊。各車次列車並依旅運需求提供3至5節自由座車廂，以服務連假期間大量旅客。

高鐵公司也提醒，依照政府最新防疫規定，目前旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下可開放飲食，惟飲食完畢後，仍須佩戴口罩；高鐵列車上亦提供推車販售（含高鐵便當）、自動販賣機服務，商務車廂則提供熱飲及點心服務。敬請旅客留意保持社交距離，飲食期間不交談，飲食完畢並請立即戴上口罩，以維護自身及其他旅客的健康安全。

高鐵

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