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滬尾藝文休閒園區推超優住房專案 三天兩夜不用萬元

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
滬尾藝文休閒園區推出「金擘・春生」三天兩夜住房專案，每房9300元起。圖／滬尾藝文休閒園區
滬尾藝文休閒園區推出「金擘・春生」三天兩夜住房專案，每房9300元起。圖／滬尾藝文休閒園區

新北市淡水「滬尾藝文休閒園區」，擁有千坪綠意草坪、純白唯美建築，園區內更有豐富的自然生態及綠林植栽環抱，彷彿置身於世外仙境。近期因應園區榮獲第19屆金擘獎雙料優等榮耀，精心規劃推出「金擘・春生」住房專案，讓旅客來場春日限定的旅行新感受。

占地2.16公頃「滬尾藝文休閒園區」原是一片荒地，興建開發之初秉持環境永續與生態保育精神，重金整治復育米粉寮溪，如今園區除擁有得天獨厚的淡水河、觀音山優美景緻外，園內廣植近200種的草本、喬木、灌木及水生植物，搭配以自然生態工法再現的生態池，營造出魚蝦蛙蟹的樂活天堂，

滬尾藝文休閒園區表示，遊客來到園區彷彿走進一場森林饗宴，靜謐漫步溪畔聽著鳥叫蟲鳴，享受綠意相伴、探索豐富生態，沉浸在大自然的洗禮。適逢春暖花開，生機盎然之際，官方粉絲團特別舉辦「生態小博士」活動，推薦遊客前來園區散散步探索自然生態，凡於4月6日前與活動指定八樣植物拍照上傳，即有機會獲得滬尾之星下午茶券，活動詳情請上園區粉絲專頁

滬尾藝文休閒園區指出，為慶祝園區獲榮獲第19屆金擘獎「政府團隊獎」及「民間團隊獎」雙料優等殊榮，即日起至5月31日止推出「金擘・春生」三天兩夜住房專案，每房9300元起，此專案包含一日晚餐、雙日早餐、手作DIY、淡水八景微旅行等行程，再贈送「花樣擴香石+芳香精油」1組，專案內容相當超值，即日起限時限量推出。

滬尾藝文休閒園區風景能觀得得天獨厚的淡水河及觀音山優美景緻。圖／滬尾藝文休閒園區
滬尾藝文休閒園區風景能觀得得天獨厚的淡水河及觀音山優美景緻。圖／滬尾藝文休閒園區

淡水河 自然生態

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