小骨折未注意變跛行 全踝關節置換術讓她恢復正常行走

1名49歲婦人年輕的時候右腳踝有受過傷，因工作關係沒有去醫院檢查，前年開始腳踝非常的庝痛，走路姿勢一跛一跛的，造成生活上非常不便，後來經醫師建議做「全踝關節置換術」，術後兩個多月走路姿勢已經恢復正常，且也能輕量的工作。

長安醫院骨科主任楊志鴻指出，女患者農務，檢查發查她的右腳踝距骨原僅是小骨折，因為當時未治療，這10幾年來持續的勞動下，右腳踝關節最終引發為外傷性關節炎，裡面的軟骨全部都磨損掉了，且因不太能夠負重，造成走路一跛一跛的，在工作上和生活上都非常不便。

他說，距骨是足部主要的負重骨之一，對踝關節的活動有非常重要的作用，由於距骨的構造大部分是軟骨，損壞後不會再生，而且距骨一旦受傷就很容易影響到血液循環，造成缺血性壞死變形，若不及時處理，嚴重可能導致踝關節毀損，終生痠痛跛腳甚至成為殘障。

楊志鴻說，外傷性踝關節的治療方式多是以關節融合的方式做關節固定術，但缺點為把關節做死，雖然術後可正常行走，但活動易受限，不符合翁女士的需求，因此建議進行全踝關節置換術。

手術是將軟骨移除，換上金屬材質的人工踝關節，取代原本關節，因為人工踝關節模仿人體踝關節的構造，能夠保留踝關節80%以上的活動角度，走起路來會比較自然，雖然必需自費，但女患者覺得這是值得的。

楊志鴻說，若患者希望維持踝關節活動度時，全踝關節置換術是治療新選項，國外文獻顯示對合適的病患，緩解疼痛的效果和術後的步態相比術前也有明顯改善。他也提醒，如果因扭傷或跌倒造成踝關節腫脹，要及早來骨科門診照X光檢查骨頭有沒有受傷，若腫脹的程度持續兩個禮拜以上，千萬不能等閒視之。