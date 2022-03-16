北捷22年手扶梯失速意外 國內4大機場也有「老電梯」

北捷板南線新埔站3月11日發生駭人的電扶梯失速意外，原本是載乘客上樓的電扶梯，卻因不明原因突然向下，近30名乘客狼狽慘摔，有民眾將事發監視器畫面Po上網，畫面相當驚悚，也讓不少通勤族相當擔憂。立委李昆澤今上午在立院交委會質詢時，也要求交通部應全面針對桃機、松機、雙鐵的手扶梯加強安檢，避免類似意外發生。

李昆澤表示，北捷新埔站手扶梯異常滑落的情況，場面怵目驚心，雙鐵也設有手扶梯，究竟有沒有做好相關安檢？另他說，桃機總共有34台手扶梯，其中使用年限20年以上有10台，10年以上22台；松山機場則有22台手扶梯，其中2年使用年限25年的有兩台，一台17年，台中機場5台手扶梯，其使用年限已達9年，高雄機場2台都24年。

李昆澤表示，雙鐵也都設影手扶梯，其中台鐵共302台，高鐵107台，要求交通部對於雙鐵、機場都應該要有同樣的嚴格標準，落實檢查，且一定要有第三方機關做抽查，一個月內交書面檢討報告。

對此，交通部長王國材表示，內政部訂有相關檢查辦法，都有要求要落實檢查。維修保養一定要找專業廠商，每個月執行的保養項目都要讓主管知道，這很重要，會請他們更注意保養，確保旅客安全。