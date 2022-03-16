微創治療睡眠呼吸中止症 女企業主管重拾夫妻恩愛

一名42歲任職於大企業的女性主管，一年多前因配合公司疫情管控規定，與國外分公司的視訊會議大幅增加，導致日夜作息不規律，精神不佳，更發現月經失調、無「性趣」，影響夫妻之間感情，因而求診。

醫師透過睡眠檢查，診斷她罹患「阻塞型睡眠呼吸中止症」，經「微創無線電波」治療阻塞的呼吸道後，病況快速改善，且因身心獲得平衡，也重拾夫妻恩愛。

澄清醫院中港院區耳鼻喉科主任徐毓婷指出，當時建議該名女患者住院並接受手術，但女患者反映因自己是公司主管，工作忙碌，實在無法抽出時間住院，更別說術後還需要一段恢復期休養。因此討論後，安排施作上呼吸道「微創無線電波」手術，術後當天即重返職場。

微創無線電波手術，僅需局部麻醉，患者先口含麻藥，之後醫師局部施打麻藥，再將無線電波打在肥厚的舌頭與軟顎上，整個手術過程約10至15分鐘，傷口僅針頭大小，術後無需住院。不像傳統手術需切除軟顎，扁桃腺，甚至舌根，經由無線電波，讓鬆弛的肌肉組織緊實，重建寬敞的呼吸道，而達到治療打呼的效果。

女患者術後定期回診，於一年後接受第2次微創無線電波手術，並說因當初選擇微創無線電波的治療方式，不但改善了她打呼症狀，睡眠品質變好，精神與專注力也跟著提昇，連夫妻恩愛也感到更幸福。

徐毓婷說，阻塞型睡眠呼吸中止症，不只是打呼而已，更可能因睡著時缺氧，而有併發全身系統性疾病之風險，如高血壓、心肌梗塞、心律不整、腦中風、鬱血性心衰竭、賀爾蒙失調等。更有研究顯示，隨著打呼或呼吸中止的嚴重度增加，死亡率也跟著增加，因此不能輕忽打呼這個問題。

她說微創無線電波手術，治療睡眠呼吸中止症有「即時性」的療效，但非徹底根治的療法，每施作一次，可維持半年至一年的效果，對於畏懼手術及無空住院的患者，此手術是值得參考與選擇的治療方式。