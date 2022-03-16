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西部今空品不佳 中油中鋼等35家大型工廠啟動應變
高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天西部有晨霧，北高雄注意空品較差，空氣品質從「紅色警示」等級到「黃色普通」之間，環保局昨夜依預警機制通報中油、中鋼等35家大型工廠夜間啟動應變。
高雄市環保局指出，今天西半部有霧，氣象局針對台南市發布濃霧特報，霧氣有延伸至北高雄趨勢。今天上半天，受霧氣影響且風速微弱，PM2.5易累積，AQI為易達橘色提醒，尤其北高雄AQI可能接近150。下午至傍晚，臭氧接續影響，AQI仍是局部橘色提醒。因空品較差，建議民眾減少戶外劇烈運動，外出記得戴口罩。
為降低空汙壓力，環保局啟動加強作為，針對固定源部分，稽查林園及小港區大型汙染源製程，執行林園區石化業設備元件檢測。逸散源部分，通報高雄50大營建工地確實執行多重防制措施抑制揚塵，也執行大社區異味巡查作業。
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