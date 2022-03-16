聽新聞
test
0:00 / 0:00
中火今「火力全開」 台中市區霧濛濛民眾抱怨空汙
環保署提醒，今天中部空品為「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動，台中市今天4測站呈現「橘色提醒」，市區天空一片霧濛濛，台電台中火力電廠今天10部燃煤機組，扣掉3部環保停機檢修外，其餘7部「火力全開」，發電量全數超過92%。
陳姓家長抱怨，台中今天空汙嚴重，孩子敏感體質，上學前就一咳個不停、揉眼睛；林姓上班族反映，現在出門都戴上口罩，但空汙嚴重，感覺怎麼擋都擋不住，喉嚨癢癢的，很不舒服。
環保署提醒，今天中部空品受到地形影響，西半部擴散條件不佳，中部地區為「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動，其中彰化縣二林為「紅色警示」，所有族群應減少在戶外活動。
環保署空品監測網顯示，台中5處空品監測站在今天上午8時，有4站呈現「橘色提醒」等級（對敏感族群不健康），例如市區的西屯、忠明測站都是「橘色提醒」，僅豐原測站為「黃色普通」等級。
根據台電今天揭露的資訊顯示，台中電廠10部燃煤機組，除了3號機組、9號機組、10號機組等3部機組「環保停機檢修」外，其餘7部機組全數火力全開，發電量超過92%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言