快訊

逼北約出兵維和？駛入基輔戰場的「三總理火車」

桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中火今「火力全開」 台中市區霧濛濛民眾抱怨空汙

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市區今天上午空氣品質呈現「橘色提醒」，天空一片霧濛濛。記者趙容萱／攝影
台中市區今天上午空氣品質呈現「橘色提醒」，天空一片霧濛濛。記者趙容萱／攝影

環保署提醒，今天中部空品為「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動，台中市今天4測站呈現「橘色提醒」，市區天空一片霧濛濛，台電台中火力電廠今天10部燃煤機組，扣掉3部環保停機檢修外，其餘7部「火力全開」，發電量全數超過92%。

陳姓家長抱怨，台中今天空汙嚴重，孩子敏感體質，上學前就一咳個不停、揉眼睛；林姓上班族反映，現在出門都戴上口罩，但空汙嚴重，感覺怎麼擋都擋不住，喉嚨癢癢的，很不舒服。

環保署提醒，今天中部空品受到地形影響，西半部擴散條件不佳，中部地區為「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動，其中彰化縣二林為「紅色警示」，所有族群應減少在戶外活動。

環保署空品監測網顯示，台中5處空品監測站在今天上午8時，有4站呈現「橘色提醒」等級（對敏感族群不健康），例如市區的西屯、忠明測站都是「橘色提醒」，僅豐原測站為「黃色普通」等級。

根據台電今天揭露的資訊顯示，台中電廠10部燃煤機組，除了3號機組、9號機組、10號機組等3部機組「環保停機檢修」外，其餘7部機組全數火力全開，發電量超過92%。

台電表示，台中電廠10部燃煤機組除3部環保停機檢修外，其餘7部機組全數「火力全開」，發電量超過92%。圖／台電提供
台電表示，台中電廠10部燃煤機組除3部環保停機檢修外，其餘7部機組全數「火力全開」，發電量超過92%。圖／台電提供
台中市區今天上午空氣品質呈現「橘色提醒」，天空一片霧濛濛。記者趙容萱／攝影
台中市區今天上午空氣品質呈現「橘色提醒」，天空一片霧濛濛。記者趙容萱／攝影
台中市區今天上午空氣品質呈現「橘色提醒」，天空一片霧濛濛。記者趙容萱／攝影
台中市區今天上午空氣品質呈現「橘色提醒」，天空一片霧濛濛。記者趙容萱／攝影

環保署 台電

延伸閱讀

雲嘉南空氣品質告急 鄭明典：晚近少見的紅

家樂福楊梅倉殘火 釀空汙紫爆

車子小就是狂！市區大角度斜插停車法 網羨煞：超任性但好爽

桃園家樂福倉庫大火居民憂濃煙空汙 環局監測中

相關新聞

14歲從少女團體出道到《華燈初上》苦情Hana 劉品言如何從偶像蛻變為演技派？

從少女團體Sweety出道的劉品言，近期在《華燈初上》中演出遭強暴的酒店小姐「Hana」，她精采詮釋著悲慘，因為在鏡頭之外，她已找回了自在。

影響700萬慢性病患者的「100元」 健保部份負擔調整為何卡關？

健保開辦26年來，無論是調整費率或是部份負擔，總得各方溝通與拉鋸。這次健保署提出的改革方案，為什麼卡在與700萬名慢性病患者切身相關的慢性病處方箋上？

做家事有益身心 醫研究：男性投入家務可降低自殺率

國內外統計，男性自殺率皆高於女性，台灣男性自殺率更是女性2倍，醫師研究發現，男性投注於家庭照顧工作較高的國家，其自殺率低...

更年期婦女「性」趣缺缺 婦產科醫師建議這樣做

更年期婦女為什麼會「性」趣缺缺，婦產科醫師呂秉正說，可能是因為婦女在這個階段遇到的兩個問題，一是陰道乾澀，二是體力不如以...

換季空污問題多 伊萊克斯、Blueair空氣清淨機時尚淨化室內空氣

季節轉換之際，空氣品質容易產生劇烈變化，再加上近來外在空污問題多，全台各地的家庭都迫切需要空氣清淨機來維持健康良好的居家...

吸菸黑肺、氣切又陽痿 多國「菸盒警圖」佔85%我國將修法

吸菸恐導致黑肺、插管甚至肺癌死亡。世界衛生組織（WHO）力推「菸品容器印製大幅警示圖文及素面包裝」，是最直接的菸害宣導方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。