中火今「火力全開」 台中市區霧濛濛民眾抱怨空汙

環保署提醒，今天中部空品為「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動，台中市今天4測站呈現「橘色提醒」，市區天空一片霧濛濛，台電台中火力電廠今天10部燃煤機組，扣掉3部環保停機檢修外，其餘7部「火力全開」，發電量全數超過92%。

陳姓家長抱怨，台中今天空汙嚴重，孩子敏感體質，上學前就一咳個不停、揉眼睛；林姓上班族反映，現在出門都戴上口罩，但空汙嚴重，感覺怎麼擋都擋不住，喉嚨癢癢的，很不舒服。

環保署提醒，今天中部空品受到地形影響，西半部擴散條件不佳，中部地區為「橘色提醒」，敏感族群應減少在戶外劇烈活動，其中彰化縣二林為「紅色警示」，所有族群應減少在戶外活動。

環保署空品監測網顯示，台中5處空品監測站在今天上午8時，有4站呈現「橘色提醒」等級（對敏感族群不健康），例如市區的西屯、忠明測站都是「橘色提醒」，僅豐原測站為「黃色普通」等級。