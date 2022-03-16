油價漲運輸業吃不消 公路客運、航空燃油附加費都調漲

受到俄烏戰爭影響，國際油價不斷飄漲，連帶影響國內油價，其中超級柴油已來到每公升29.4元，導致運輸業營業成本上升。為此，公共汽車客運公會全國聯合會日前向公路總局提出調漲申請，整體調幅約3.25％，換算公路客運起跳票價約漲1元，超過基本里程（八公里）後，每公里漲0.113元。

對此，公路總局表示，為了不增加民眾負擔，初步規畫將以補貼方式因應，預估每年約要補貼8000萬元，已在昨天報給交通部核定。

交通部訂有公路客運費率臨時調整機制，只要是當月柴油加權每公升平均達26.267元時就可調整，2月均價27.096元，客運公會全聯會也在日前根據此機制調出調漲申請。目前公路客運每延人公里基本運價3.48元，根據目前柴油加權平均價格計算，可調漲至3.593元，換算票價，起始里程價格可從29元調至30元，後續基本里程後，每公里貴0.113。

國道客運方面，僅起訖兩端的平面路段價格可調漲，國道路段則不納入調漲。公路總局表示，如果核定後，四個月內不能再申請調漲。

此外，貨運運價調漲門檻為柴油月均價達27.66元，目前尚未達到調漲門檻；計程車客運業則屬於地方政府主管權責，遊覽車客運業以及小客車租賃業運價則循市場機制辦理。

除了國道客運外，航空業同樣也在喊漲。根據交通部資料，民航局訂有國際客運燃油附加費調整機制，其中國際線客貨運3月已依照相關機制調整燃油附加費。其中長程航線的燃油附加費每航段每人調漲6.5美元，漲至58.5美元，短程航線則調漲2.5美元，漲至22.5美元。

國內線部分，為兼顧國內航線票價及合理反映油價漲跌，民航局訂有油價調漲機制，是依照中油每月初公告國內航空燃油連續3個月平均設定運價調整門檻，今年3月未達運價調漲門檻，所以維持原運價，民航局將持續關注4月油價變化。

海運部分，國際線依照波羅的海貨櫃運價指數，目前全球主要航線總體平均為9809美元（40呎貨櫃，包含附加費），近期維持在9700至9800美元，整體國際貨運呈現持平趨勢，未有大幅頗動。

至於國內線票價的部分，根據航業法規定，客貨運運價採備查制，近期業者沒有調漲運價規畫，3月仍維持原運價。

交通部說，已請公路總局持續關注油價變動，並掌握公會動態，另也針對遊覽車客運業、小客車租賃業以及計程車客運業預先研擬因應措施，若國際油價持續大幅攀升，適時檢討汽車燃料使用費減徵等措施。

海運部分，航港局已成立國際海運運輸平穩專區，定期開會，滾動條長各項因應措施；空運部分，民航局也將持續關注俄烏戰爭對國際油價以及航空客貨運價／附加費的影響，並要求業者充分告知旅客附加費以及運費相關調整機制。