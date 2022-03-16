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中部空氣品質差 明晚鋒面到有雷雨機會

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天全台天氣各地持續穩定，幾乎都可以見到陽光。記者楊德宜／攝影
今天全台天氣各地持續穩定，幾乎都可以見到陽光。記者楊德宜／攝影

今天全台天氣各地持續穩定，幾乎都可以見到陽光，天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，不過要稍留意東半部夜晚雲量略增，有局部零星短暫陣雨。

另外，賴忠瑋說，西半部還要留意空氣品質，新竹以南可能亮橘色燈號，對敏感族群不健康，中部甚至可能達紅色燈號，對所有族群不健康，最主要細懸浮微粒容易累積，另一方面中午光化反應容易導致臭氧濃度偏高。

溫度部份，要留意日夜溫差，白天各地高溫可達28到30度，相當溫暖到偏熱，夜晚到清晨約18到22度，為舒適到微涼。

今天台灣附近的水氣並不多，賴忠瑋說，主要影響台灣的是高壓迴流的天氣型態，風向為偏東風至東南風，西半部位於背風沉降區，天氣較穩定、白天有時會有悶熱感、空氣擴散條件不好。東半部則是位於迎風面，白天較穩定，夜晚濕度及降雨機率都較高。

賴忠瑋說，穩定的天氣可以維持到明天上半天，明天下午隨著鋒面雲系接近，中部以北的不穩定度將提高，午後在山區甚至會有對流雲系帶來局部短暫陣雨。

他表示，明天晚上到周五上午則是受到鋒面雲系尾巴的影響，預計中部以北和東北部都將轉為有陣雨的天氣型態，也要留意偶有雷雨發生的可能性。另外要注意北部和東北部周五白天較濕涼，和近幾日溫暖的天氣有較顯著的落差。

周五下午鋒面就會遠離，轉為東北風影響，原有雨的地方天氣逐漸好轉，不過，北部和東北部雲量仍然偏多。賴忠瑋說，周末至下周一各地天氣回穩，下周二則將再有鋒面雲系報到。

中部以南空氣品質不佳。圖／取自空氣品質監測網
中部以南空氣品質不佳。圖／取自空氣品質監測網

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