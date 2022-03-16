雲嘉南空氣品質告急 鄭明典：晚近少見的紅

環保署提醒雲嘉南地區、二林、高雄（湖內）、橋頭地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、高屏地區、新竹地區、金門地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，晚近少見的紅。

環保署說，環境風場為東風時，受地形影響西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區濃度上升。

環保署說，今天環境風場轉為偏東風，西半部地區清晨及夜間水平及垂直擴散條件較差，較易累積汙染物；午後風速增強，擴散條件轉佳，空氣品質可望好轉，受光化作用影響，臭氧濃度易偏高；氣象局提醒西半部及馬祖、金門地區於清晨及夜間易有局部霧或低雲影響能見度。