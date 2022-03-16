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雲嘉南空氣品質告急 鄭明典：晚近少見的紅

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環境風場為東風時，受地形影響西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區濃度上升。圖／取自空氣品質監測網
環境風場為東風時，受地形影響西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區濃度上升。圖／取自空氣品質監測網

環保署提醒雲嘉南地區、二林、高雄（湖內）、橋頭地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、高屏地區、新竹地區、金門地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，晚近少見的紅。

環保署說，環境風場為東風時，受地形影響西半部擴散條件不佳，若產生背風渦旋，易使局部地區濃度上升。

環保署說，今天環境風場轉為偏東風，西半部地區清晨及夜間水平及垂直擴散條件較差，較易累積汙染物；午後風速增強，擴散條件轉佳，空氣品質可望好轉，受光化作用影響，臭氧濃度易偏高；氣象局提醒西半部及馬祖、金門地區於清晨及夜間易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，北部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；竹苗、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南至高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級；中部空品區為「紅色警示」等級。

環保署提醒雲嘉南地區、二林、高雄（湖內）、橋頭地區 所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、高屏地區、新竹地區、金門地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網
環保署提醒雲嘉南地區、二林、高雄（湖內）、橋頭地區 所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），中部、高屏地區、新竹地區、金門地區 敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。圖／取自空氣品質監測網

金門 環保署 氣象局

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