濃霧特報台南能見度差 明午後鋒面接近轉雨

中央氣象局發布濃霧特報，今天白天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜間至清晨西半部地區亦有局部霧或低雲影響能見度，台南已出現能見度不足200公尺的現象，台中、嘉義能見度亦較低。

氣象局說，今天至明天上半天各地大多為多雲到晴，清晨東半部有局部短暫陣雨，下午開始鋒面接近，大氣環境趨於不穩定，配合午後熱力作用，各地降雨機率提高，中部以北及東半部地區轉為局部短暫陣雨的天氣，南部山區也有零星雨勢。

明晚至周五鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部山區也有零星短暫陣雨，明晚至周五上午降雨範圍較廣，北部地區也有局部較大雨勢發生的機率，下午雨勢趨緩，晚上雨區縮小；東北季風帶來的冷空氣不強，主要反應在高溫的下降，北部及東北部天氣稍轉涼，高溫降幅較多，其他地區不受影響。

周六東北季風減弱，清晨北部及東北部天氣仍涼，白天氣溫稍回升；周六、周日東半部地區仍有局部短暫雨，中部以北山區也有零星降雨，其他地區為多雲。

下周一、下周二另一鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區也有零星降雨，其他地區為多雲；東北季風帶下來的冷空氣強度，有待觀察。

明天白天以前及周日、下周一金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，夜間至清晨西半部地區也有局部霧或低雲發生的機率，交通往返請多留意路況及航班資訊。