快訊

逼北約出兵維和？駛入基輔戰場的「三總理火車」

桃機停電元兇是工人偷剪電纜？ 他怒揭2大疑點「誰編的爛劇本」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明晚轉有雨 吳德榮：有春雷及較大雨勢發生機率

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
歐洲模式模擬18日2時閃電頻率（前6小時）圖顯示，明晚、周五晨中部以北局部地區有春雷機率（左圖）；同時的降雨量模擬圖顯示，明晚、周五晨有較大雨勢發生（右圖）。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲模式模擬18日2時閃電頻率（前6小時）圖顯示，明晚、周五晨中部以北局部地區有春雷機率（左圖）；同時的降雨量模擬圖顯示，明晚、周五晨有較大雨勢發生（右圖）。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

今天各地多雲時晴，白天持續偏暖、早晚涼，日夜溫差大。記者楊德宜／攝影
今天各地多雲時晴，白天持續偏暖、早晚涼，日夜溫差大。記者楊德宜／攝影
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，鬆散的中層雲從華南移入，東南部海面有零星回波，台東及恆春半島東側少量降雨；台中、台南有濃霧。

今天各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率。白天持續偏暖、早晚涼，日夜溫差大。北部16至30度，中部17至32度，南部18至33度，東部16至30度。明天白天各地多雲時晴，持續偏暖，西半部及金馬清晨易有霧。

他說，明晚鋒面抵達，明晚、周五晨中部以北局部地區有春雷及較大雨勢發生的機率；不過，春雷屬對流尺度系統，模式模擬的準確度會降低，應密切觀察。

周五白天中部以北及東半部仍有局部短暫陣雨，北部轉涼。周五晚至下周一天氣好轉、氣溫升，各地晴時多雲、午後雲量增多，東半部有局部短暫降雨的機率。

他說，下周二起另一波鋒面抵達，天氣轉變；但終究是期末的模擬，模式還在調整，應持續觀察。

吳德榮 台南

延伸閱讀

高溫上看32度 吳德榮：周四下午起鋒面接近有雨

高溫上看31度 吳德榮：下周五鋒面快閃轉雨偏涼

濃霧特報能見度差 吳德榮：逐日回暖高溫上看30度

明天凌晨起鋒面及強冷空氣南下 吳德榮：低溫下探10度

相關新聞

14歲從少女團體出道到《華燈初上》苦情Hana 劉品言如何從偶像蛻變為演技派？

從少女團體Sweety出道的劉品言，近期在《華燈初上》中演出遭強暴的酒店小姐「Hana」，她精采詮釋著悲慘，因為在鏡頭之外，她已找回了自在。

影響700萬慢性病患者的「100元」 健保部份負擔調整為何卡關？

健保開辦26年來，無論是調整費率或是部份負擔，總得各方溝通與拉鋸。這次健保署提出的改革方案，為什麼卡在與700萬名慢性病患者切身相關的慢性病處方箋上？

做家事有益身心 醫研究：男性投入家務可降低自殺率

國內外統計，男性自殺率皆高於女性，台灣男性自殺率更是女性2倍，醫師研究發現，男性投注於家庭照顧工作較高的國家，其自殺率低...

更年期婦女「性」趣缺缺 婦產科醫師建議這樣做

更年期婦女為什麼會「性」趣缺缺，婦產科醫師呂秉正說，可能是因為婦女在這個階段遇到的兩個問題，一是陰道乾澀，二是體力不如以...

換季空污問題多 伊萊克斯、Blueair空氣清淨機時尚淨化室內空氣

季節轉換之際，空氣品質容易產生劇烈變化，再加上近來外在空污問題多，全台各地的家庭都迫切需要空氣清淨機來維持健康良好的居家...

吸菸黑肺、氣切又陽痿 多國「菸盒警圖」佔85%我國將修法

吸菸恐導致黑肺、插管甚至肺癌死亡。世界衛生組織（WHO）力推「菸品容器印製大幅警示圖文及素面包裝」，是最直接的菸害宣導方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。