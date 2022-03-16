明晚轉有雨 吳德榮：有春雷及較大雨勢發生機率

今天各地多雲時晴，白天持續偏暖、早晚涼，日夜溫差大。記者楊德宜／攝影 中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，鬆散的中層雲從華南移入，東南部海面有零星回波，台東及恆春半島東側少量降雨；台中、台南有濃霧。

今天各地多雲時晴，東半部偶有局部短暫降雨的機率。白天持續偏暖、早晚涼，日夜溫差大。北部16至30度，中部17至32度，南部18至33度，東部16至30度。明天白天各地多雲時晴，持續偏暖，西半部及金馬清晨易有霧。

他說，明晚鋒面抵達，明晚、周五晨中部以北局部地區有春雷及較大雨勢發生的機率；不過，春雷屬對流尺度系統，模式模擬的準確度會降低，應密切觀察。

周五白天中部以北及東半部仍有局部短暫陣雨，北部轉涼。周五晚至下周一天氣好轉、氣溫升，各地晴時多雲、午後雲量增多，東半部有局部短暫降雨的機率。

他說，下周二起另一波鋒面抵達，天氣轉變；但終究是期末的模擬，模式還在調整，應持續觀察。