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傻眼！全家、7-11免費飲料今第一天就換完 環保署緊急加碼
環保署今起一周推出「綠點」會員自備環保杯可到全家便利商店、7-ELEVEN免費兌換指定飲品，一天限量3000杯，沒想到上線首日就全部兌換完畢，環保署表示，為感謝民眾對綠色消費及自備環保杯政策的支持，將續推回饋且提高額度，每天可換6000杯。
環保署表示，「環保集點App」綠點會員自備環保杯至「環保集點App」合作通路（7-ELEVEN的ibon便利生活站、全家便利商店）， 以綠點兌換指定飲品（限兌換須使用環保杯盛裝的指定現做飲品），點數會在活動結束後4月底前等值回贈給會員。每位會員每日限兌換1杯，以點數兌換的時間計算，如品項下架即為今日兌換完畢。
環保署說，新會員如透過推薦碼雙方皆可獲得2000點，可透過購買「環保商品」1元集1點。此次活動在推出首日就突破以往的兌換量，表示民眾對於「自備環保杯」的接受度愈來愈高，只要依照規則成功兌換的民眾，4月底前一定會回饋等值點數到帳戶中，不用擔心點數沒有回饋到的問題。
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