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南山人壽「生命之織」影像藝術展 多面向推動抗癌關懷

聯合報 / 記者陳立儀／台北即時報導
南山人壽、HOPE癌症希望基金會攜手舉辦「生命之織」影像藝術展，記錄10位勇敢女性癌友的生命故事。記者李政龍／攝影
南山人壽、HOPE癌症希望基金會攜手舉辦「生命之織」影像藝術展，記錄10位勇敢女性癌友的生命故事。記者李政龍／攝影

當生命出現裂縫，你會如何面對？南山人壽與HOPE癌症希望基金會攜手舉辦「生命之織」影像藝術展，將10位女性癌友的傷痕與多樣的生命姿態以短片和攝影形式呈現，映照出癌友如何直視內心的掙扎與恐懼，並將其轉化成正向力量，勇敢迎戰病魔所造成的各種疤痕，是她們為生命搏鬥的美麗勳章。「生命之織」影像藝術展於台北南山廣場藝文中心展出至3月27日。

「生命之織」影像藝術展邀集10位女性癌友，年齡從25歲至72歲，罹患癌別含括常見的乳癌、肺癌與少見的舌癌、腮腺癌，不同的生命階段與病痛折騰，可說是台灣女性癌友的生命縮影。

17歲診斷出血癌的李宜錡，花樣年華迎來不速之客，她以樂觀堅強的態度面對一連串治療、併發症、復發的辛苦歷程，就連化療後掉頭髮都不怕，反而覺得自己頭型很好看。經歷三次骨髓與幹細胞移植，卻併發慢性肺部排斥，從大一開始整整6年都必須帶著24小時氧氣筒、坐輪椅與仰賴媽媽照顧協助生活、上學；兩年前終於幸運獲得肺臟移植的機會，卻又得面臨難熬的漫長復健。李宜錡說：「移植手術後所有生理機能等於打掉重練，包括講話、吞嚥、大小便等，只能靠意志力苦撐，不能辜負捐贈者和他的家屬。」

李宜錡說，身上的疤痕就像生命中的不完美，每件事都是一體兩面，有失去相對也會有所得。「以前我認為勇氣就是不害怕，生病之後覺得勇敢不是不怕、而是害怕卻依然面對；生病久了，發現勇氣就是接納自己、知道已經盡力了，適度地放過自己。」

南山人壽去年起與HOPE癌症希望基金會展開3年合作計畫，全面升級抗癌關懷服務。南山人壽客戶服務資深副總經理李淑娟表示，初次罹癌的病友聽到醫生告知診斷時，容易陷入悲傷與恐懼，南山人壽與HOPE癌症希望基金會攜手展開「用愛擁抱希望」專案，以幾米圖像授權的禮物袋包裝，提供癌友疾病衛教手冊、飲食指南及情緒療癒書等，帶給癌友溫暖堅定的守護力量。這份「關懷包」至今發出約3,000份，獲得許多正面迴響。

南山人壽長期關注癌症議題，推動「教育宣導、保險服務、癌友關懷」三面向的抗癌關懷行動，致力提升民眾對癌症預防的觀念與認知、學習用正向態度面對疾病，並在罹癌關鍵時刻提供所需援助與完善服務。李淑娟強調，南山人壽從健康、治療、休養期等不同歷程的需求用心思考，包含癌症預防篩檢、癌症基因檢測、線上營養諮詢、專業看護、心理諮商等，與合作夥伴串聯打造更有溫度的保障與服務，陪伴病友望向生命的陽光。

「生命之織」影像藝術展將10位女性癌友的傷痕與多樣的生命姿態以短片和攝影形式呈現。記者李政龍／攝影
「生命之織」影像藝術展將10位女性癌友的傷痕與多樣的生命姿態以短片和攝影形式呈現。記者李政龍／攝影

癌症 抗癌

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