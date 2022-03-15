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汐東線通過審核 新北捷運局：盡速修正與基捷整合

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市府積極推動汐東線，交通部目前已審核通過，行政院核定後即可開工。圖／新北市捷運局提供
新北市府積極推動汐東線，交通部目前已審核通過，行政院核定後即可開工。圖／新北市捷運局提供

汐東捷運今經中央審查通過，不過交通部說新北市府得提修正報告，新北捷運局回應，其中最重要的就是汐東跟基隆捷運整合部分，捷運局將依交通部指示再做詳細論述，並於一個月內提報交通部。

新北市府積極推動汐東捷運，交通部今日邀集中央各部會及專家學者委員會，審查通過汐東捷運綜合規畫報告，接續將報請行政院核定，將可實現汐止區居民20年來的期待。交通部說明，今天原則審議通過捷運汐東線，不過會請新北市政府提出修正案後再報部，接著才會報行政院，開工時間未定。

新北捷運局回應，綜合規劃報告經交通部委員會審議原則通過，其中討論的議題滿多，大約有50至60點，委員們提到幾個比較重要需修正的的包含與汐止民生線銜接、汐東線與基隆捷運整合、經費分擔問題以及後續推動汐東線鐵道國產化等部分進行補充，將在收到會議紀錄後，依照交通部指示做詳細論述，並於一個月內盡速修正報告，再提送交通部轉陳行政院核定。

基隆捷運 交通部

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