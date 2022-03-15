國道5天5起追撞施工車輛事故 一查過半都開駕駛輔助

國道近期交通事故頻傳，有不少車禍都是開啟駕駛輔助系統車輛追撞國道移動性施工車輛，高公局表示，經查該肇事車輛均無減速及變換車道閃避，提醒駕駛人，駕駛輔助系統並非自動駕駛，且有其適用範圍和條件限制，請開啟駕駛輔助系統民眾，行駛於國道，更應該隨時注意車前狀況，必要時應迅速介入操控車輛，切勿過度信賴駕駛輔助系統。

根據高公局統計，從3月7日至11日，短短5天內已發生5起國道移動性施工車輛遭後方車輛追撞事故，造成施工人員1死2傷、用路人2人受傷。

高公局表示，經查，其中3件事故的肇事車輛均有使用駕駛輔助系統功能，且從高速公路閉路電視攝影機影像畫面得知，開啟駕駛輔助系統之車輛，均在無減速或變換車道閃避情形下撞擊施工緩撞車輛。

高公局表示，為維持國道行車安全及用路品質，除事故後需進行事故排除清掃處理外，平時亦需進行路面清掃、植栽修剪、散落物處理等相關養護作業，因此在國道的施工車輛，均會要求落實相關交維，且需附掛緩撞設施，不過由於附掛之緩撞衝設施與一般車輛外型不同，有可能造成部分駕駛輔助系統車輛無法正確判斷並作出原本該有的防禦措施。