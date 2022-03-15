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無人機專章2年註冊7.8萬架 新版App可查天氣、報到報離

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
航政司長何淑萍。記者曹悅華／攝影
航政司長何淑萍。記者曹悅華／攝影

交通部109年3月31日起正式施行民用航空法遙控無人機專章及遙控無人機管理規則，成為亞洲第一個立法管理國家。交通部說，3月底將屆滿2年，已有7.8萬架遙控無人機註冊，民航局並已核發約1.3萬張操作證、輔導823個法人團體通過遙控無人機能力審查、核准8000餘件遙控無人機飛航活動申請，及完成305架25公斤以上遙控無人機檢驗。

交通部航政司長何淑萍說，遙控無人機專章上路以來，合計申請者共8000件，包含民航局、地方政府遙控無人飛機飛航活動申請。高度400呎以上逾2900件、高度400呎以下500件，其中以空拍占大宗，約占八成，消防則兩成。

交通部說，與民航局持續以便捷及行動化服務等多元方式推動遙控無人機活動相關申請作業。

交通部說，基於遙控無人機主為大眾休閒娛樂使用，交通部於遙控無人機相關法規施行同時，即要求民航局建置「遙控無人機管理資訊系統」與「Drone MAP」APP供國人使用，舉凡遙控無人機註冊、人員考照測驗、法人團體能力審查、飛航活動申請及確認禁限飛空域等，均可透由系統申辦或查詢。

交通部說，為逐步強化行動服務功能，民航局已於今年2月更新「Drone Map 2.0」，目前可透過APP查詢天氣資訊、個人所擁有的遙控無人機及操作證等資料，並進行飛航活動「報到、報離」作業，迄今已有11萬餘人次安裝。

交通部指出，遙控無人機相較於有人機的安全監理層面，其安全管理更注重使用者安全宣導與良好的資訊提供，故民航局於109年3月31日起，每年均與各縣市政府辦理業務座談，會中針對無人機監理現況、趨勢及違規取締等進行廣泛交流，民航局並自今年起調增為每半年舉辦一次座談會，期由中央與地方共同建構更為緊密的遙控無人機飛航安全網。

交通部 民航局 空拍

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