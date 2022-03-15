花蓮清明節返鄉專車來回各1班 明天起開放訂票

今年清明節連假有4天，花蓮縣政府為讓在外求學學子及工作的縣民順利返鄉、返工，於連假期間開放花蓮縣民返鄉專車及返工專車各1班，明天中午12點起於縣府官方網站「111年清明節返鄉專車訂票」開放網路訂票。

縣府民政處指出，台北往花蓮班車為4月1日晚間8點47分於台北車站發車；花蓮往台北班車為4月5日下午2點10分於花蓮火車站發車，專車為直達車、無站票，並配合較偏遠的南區縣民，開行接駁車，全票200元，半票100元。專車屬服務性質，因此車票禁止轉贈、轉售，不接受退票，遺失不再補發。

民政處表示，返鄉專車為實名制，僅限本人搭乘，並依個人資料保護法規定，於乘車證登載乘車人姓名及身分證字號，提醒民眾取票及乘車時，皆須出示所有乘車人身份證明文件，如是親屬關係請以完整戶口名簿，依工作地者請檢附工作證明文件提供核驗，並請配合防疫措施，旅客進站乘車須落實實聯制、戴口罩，保護自己及他人，防範病毒感染。