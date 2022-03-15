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你喝過嗎？「茶中松露」這款茶帶有青蕈鮮菇香味

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台茶24號(商品名為「山蘊」)，因具有特殊菇蕈味，亦被譽為「茶中松露」，所製成紅茶及綠茶帶有青蕈鮮菇香味。圖／茶改場提供
台茶24號(商品名為「山蘊」)，因具有特殊菇蕈味，亦被譽為「茶中松露」，所製成紅茶及綠茶帶有青蕈鮮菇香味。圖／茶改場提供

台灣原生山茶永康變種是遠古時期孑遺在台灣山林的茶樹，號稱台灣「茶界的櫻花鉤吻鮭」，農委會茶改場運用茶樹成熟葉的咖啡因含量較低的特性，運用關鍵製茶技術製成特殊風味茶葉，造福對咖啡因敏感的愛茶人士。

農委會茶改場表示，從民國90年開始研究台灣原生山茶永康變種，並篩選出最優良的品系，民國108年命名為台茶24號(商品名為「山蘊」)，因具有特殊菇蕈味，亦被譽為「茶中松露」，所製成紅茶及綠茶帶有青蕈鮮菇香味為其茶湯品質特徵，與台灣特色茶不同且極具差異性。

茶改場表示，製茶生產的原料稱為「茶菁」，一般以1心2至4葉嫩葉作為製茶原料，第5葉以下為成熟葉，因具菁味高、發酵不易等特性，本來是無法製成商品茶；加上一般製茶過程會受到季節、天候影響，需大量的勞力付出，才能成就一杯好茶。

茶改場經過2年的研究，利用長時間重萎凋、靜置與高溫去菁的技術，並掌握關鍵製茶流程參數，使得茶湯更為滑順，滋味更甘甜，並突顯出原生山茶特殊的松露香氣，將台灣原生山茶永康變種的成熟葉變為特色飲用茶。

茶改場場長蘇宗振表示，由於茶樹成熟葉所含苦味的咖啡因較嫩葉低，其含量幾乎低於2%，且具澀感的多元酚類亦大幅減少，相對地提高游離胺基酸含量比例使滋味更為甘甜。因此，該項台灣原生山茶製茶技術產製甘甜且不苦澀的茶葉，極具市場潛力。

咖啡 農委會 茶葉

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