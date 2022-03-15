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汐東線過關 北市：待與基隆捷運整合後規劃銜接東湖站

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
新北市府積極推動汐東線，交通部目前已審核通過，行政院核定後即可開工。圖／新北市捷運局提供
新北市府積極推動汐東線，交通部目前已審核通過，行政院核定後即可開工。圖／新北市捷運局提供

交通部今天審核通過捷運民生汐止線東延段（汐東線），也請新北市政府考慮與台北端的銜接。對此，北市捷運工程局回應，要先等汐東線與基隆捷運整合，才有辦法檢討評估往市區延伸的端點，若真的能連結，也希望民眾到了東湖站可以不用換車就能繼續延伸往台北市區搭乘。

汐東捷運是汐止地區與周邊聯外交通的重要運具，新北市府積極推動汐東捷運。交通部今日邀集中央各部會及專家學者委員會，審查通過汐東捷運綜合規畫報告，接續將報請行政院核定，將可實現汐止區居民20年來的期待，提供汐止、汐科、樟樹灣、社后與東湖地區更便捷的大眾運輸運具。

交通部也請新北市政府考慮與台北端的的汐止民生線東湖站銜接，鐵道局先前就建議新北可以考慮延伸到內湖舊宗。

北市捷運局表示，新北市本來就有規劃汐東線到東湖站，不過要如何銜接，要等汐東線跟基隆捷運整合，觀察系統試行、試營運計畫和確認車站長度，往台北市區方向延伸路線才有辦法評估檢討。

捷運局說，如果真的要連接東湖站，當然會希望不用換車，直接延伸到台北市區，但何時規劃、何時核定是屬於第二階段的工作，將汐東線與東湖站銜接也是交通部和縣市首長的共識，民眾從汐止區公所先坐到東湖站，後續路線就是北市府規劃。

基隆捷運 汐止

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