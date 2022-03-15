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紅黃牌重機停汽車格浪費空間？ 車友解釋：不得已

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友認為紅黃牌重機停放汽車格會浪費空間。示意圖／ingimage
有網友認為紅黃牌重機停放汽車格會浪費空間。示意圖／ingimage

依照《道路交通安全規則》，250C.C.以上的紅、黃牌大型重機車停放比照小型車辦理，但日前有網友在PTT發文抱怨，認為此規定反而浪費空間，相關政策急需改善。

原PO表示，停車位首重空間安排，「結果卻要求排氣量大但體積小的重機，只能停在可以放一台汽車的位置」，加上重機車友多一格停放一台，「非常浪費空間，是以為台灣很大嗎？」文章一出，引起網友熱烈討論。

有身為汽車車主的網友附和原PO的想法，「絕對是啊，超浪費空間」、「一格雖然可停兩台，但通常兩台還是停兩格」、「真的很奇怪，也讓汽車少一個空間」。也有人點出依照車種規定停車位的弔詭之處，「誇張的是有些重機尺寸跟白牌差不多，有些大的誇張」、「偉士牌的紅牌就沒有很大台」。

重機車友則解釋情況不得已，「重機一台動不動就一台四輪的錢，停汽車格好，也比較不怕被刮傷」、「停汽車格還會被四輪大爺移車或撞倒」、「可停多台，但我也不敢停，怕不知道被什麼撞倒，爭議不完啊」、「停邊邊一定會被移車」。

PTT 重機

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