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62歲B肝帶原者追蹤發現肝細胞癌 手術切除恢復佳

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
高浩偉醫師指出病患透過影像學檢查發現早期肝癌，經部份肝切除後，目前恢復良好。圖／衛福部苗栗醫院提供
高浩偉醫師指出病患透過影像學檢查發現早期肝癌，經部份肝切除後，目前恢復良好。圖／衛福部苗栗醫院提供

62歲謝姓男子是B型肝炎帶原者，定期於衛福部苗栗醫院肝膽腸胃科門診追蹤肝功能、血中胎兒蛋白檢測、腹部超音波檢查及影像學等檢查，上個月回診追蹤檢查時，發現肝臟影像學異常，會診外科並確診為肝細胞癌，病患經醫師詳細解說後，施行肝部分切除手術，目前術後恢復良好，已出院返家休養。

苗栗醫院外科醫師高浩偉表示，肝細胞癌又稱肝癌，是最常見的肝臟原發性惡性腫瘤。2019年癌症登記報告指出，肝癌在十大癌症發生人數中排名第4，主要成因最常見是病毒性B型肝炎及C型肝炎，因此肝炎防治對肝癌預防相當重要 。

高浩偉指出，早期肝癌因腫瘤小，基本上沒有明顯症狀，因此肝臟被稱為沉默的器官，如果等到有顯著徵兆，像皮膚變黃、腹痛、食慾不振、產生腹水或肝功能異常時，往往已是較後期的肝癌。肝炎帶原者無論是否有肝硬化，罹患肝癌風險比一般人高許多，國民健康署為強化肝癌防治，45至79歲民眾可搭配成人預防保健服務，提供終身1次免費B、C型肝炎篩檢，以守護肝臟健康。

治療肝癌最有效方法是外科手術切除肝腫瘤，不要有任何癌細胞殘留，達到腫瘤廓清為主要目的，但有些情況如肝外轉移、嚴重肝硬化或侵犯大血管都不適合外科手術治療，需採其他醫療處置。

高浩偉強調，肝癌治療後的定期追蹤極重要，目的是預防肝癌再復發，每3至6個月定期回診抽血追蹤肝功能指數、胎兒球蛋白及腹部超音波；懷疑復發可進一步安排電腦斷層、核磁共振檢查。提醒民眾，自己或是親友是B、C肝帶原者，應鼓勵對抗病毒治療，一旦確診肝癌應充份與醫師配合，積極接受正規醫療，不要誤信偏方，尋求民俗療法，錯失治療黃金時期。

肝癌 B型肝炎 腫瘤

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