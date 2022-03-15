加味菸成糖衣陷阱 立委籲提高禁菸年齡

禁菸年齡應提高至20歲，並增加菸品警示圖文面積！立委陳秀寳15日記者會指出，超過78%的吸菸者在20歲前就開始抽菸，但因青少年大腦仍處於發展階段，易受尼古丁影響而上癮。同時，立委羅美玲表示，加味菸以其他香味掩蓋菸味，而導致青少年更願意嘗試吸菸，故應針對加味菸予以規範。

應提高禁菸年齡

陳秀寳15日召開記者會，針對《菸害防制法》提出相關修法建議，如將禁菸年齡提高至20歲、菸品警示圖文面積提高至75%、引誘、強迫青少年吸菸的行為應予以重罰。

她指出，菸品燃燒後可釋放出93種致癌物質，台灣每年約有2萬7千人死於菸害。2020年吸菸調查發現，超過78%的吸菸者於20歲前就開始抽菸成癮，所以將禁止吸菸的年齡提高到20歲，能更有效保障青少年的建康。

世界衛生組織指出，印製大幅的菸品健康警示圖文具有效的宣導效果，且世界有超過68%的國家菸品警示圖文面積大於50%。陳秀寳認為，台灣也應該比照國際狀況，規定警示圖文比率由原本的35%提高到75%。

加味菸恐成陷阱

羅美玲表示，菸害對兒童與青少年健康影響嚴重，其中新型菸品的戕害更應透過法制加以遏止。相關調查指出，目前台灣每十個青少年吸菸者就有四個使用加味菸，其中女生使用加味菸的狀況更盛。對此，她認為，《菸害防制法》應特別針對加味菸進行明文管制。

她把加味菸稱為「披著羊皮的狼」，因為添加了水果、巧克力的香味，掩蓋了菸草的氣味，更降低了無吸菸者對於加味菸的戒心，以為加味菸的傷害較一般紙菸低，一不小心就陷入糖衣毒藥的陷阱當中。

羅美玲更指出，目前網路平台有許多展示新型菸品的開箱文，電商平台行銷方式也是無奇不有，如將電子菸的菸油稱為「牙膏」、菸具稱為「牙刷」，來避免被網路取締。這些廣告、展示菸品的行為也應當明文禁止，才能真正降低兒少模仿、接觸菸品的可能性。

國健署簡任技正劉家秀表示，國建署願意在菸害防制上盡一份心力，更呼籲大眾可以給予支持，才能在菸品、菸害的防治上，提供更完善的保護。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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