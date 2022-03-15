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徐熙娣小S站台SHIATZY CHEN慈善特賣 直呼「不是只有具俊曄和大S才是新聞」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
藝人小S以SHIATZY CHEN白色連帽上衣外罩烏干紗風衣與短褲，辣秀美腿展現巨星丰采。圖／SHIATZY CHEN提供
藝人小S以SHIATZY CHEN白色連帽上衣外罩烏干紗風衣與短褲，辣秀美腿展現巨星丰采。圖／SHIATZY CHEN提供

徐熙娣小S受邀站台夏姿．陳（SHIATZY CHEN）義賣活動開跑，她以品牌白色連帽上衣外罩烏干紗風衣與短褲，辣秀美腿展現巨星丰采。一見到媒體v小S就表示，場地太小，離太近，拍照看起來都不對勁，「但沒關係，我今天很漂亮」，讓眾人都笑翻。

小S透露過去就曾和SHIATZY CHEN有過合作，非常喜歡品牌服飾，當聽到此次《拾華》慈善特賣會，折扣下殺一折起，還開玩笑說「麻煩打電話給我婆婆，她是品牌粉絲」。而聊到公益活動，小S提到過去還沒結婚之前，多是會關注流浪毛孩為主，「但我當媽了之後，就開始放比較多心力去關心其他小朋友」。而SHIATZY CHEN的《拾華》慈善特賣會，今年邁入第19年，延續過往會將所得扣除成本後，除了捐予教育部的「學校教育儲蓄戶」之外，同時也會捐贈給家扶基金會，一同落實社會關懷的理念。

藝人小S（左）與SHIATZY CHEN執行長夫人許媖媖（右）一同現身《拾華》慈善特賣會。圖／SHIATZY CHEN提供
藝人小S（左）與SHIATZY CHEN執行長夫人許媖媖（右）一同現身《拾華》慈善特賣會。圖／SHIATZY CHEN提供

另外，小S也分享了過去曾替家扶基金會拍攝公益形象廣告，當時看到受虐兒的個案，就覺得很揪心。「想到我小孩是過這樣的生活，但像是單親或是家境不好的小朋友應該怎麼辦？」因此，即使在《拾華》慈善特賣會上，眾家媒體還是聚焦大S和具俊曄的婚事，小S仍語重心長的說「這世界上還有很多事情在發生，不是只有大S和具俊曄的事情，請大家多多關心需要幫助的人」。SHIATZY CHEN《拾華》慈善特賣會自即日起到3月21日於台北福華飯店四樓大班廊舉辦，包含全系列男、女裝與配件，總數超過4,000件。

徐熙娣小S受邀站台夏姿．陳（SHIATZY CHEN）義賣活動開跑。圖／SHIATZY CHEN提供
徐熙娣小S受邀站台夏姿．陳（SHIATZY CHEN）義賣活動開跑。圖／SHIATZY CHEN提供

藝人小S以SHIATZY CHEN白色連帽上衣外罩烏干紗風衣與短褲，辣秀美腿展現巨星丰采。圖／SHIATZY CHEN提供
藝人小S以SHIATZY CHEN白色連帽上衣外罩烏干紗風衣與短褲，辣秀美腿展現巨星丰采。圖／SHIATZY CHEN提供

藝人小S以SHIATZY CHEN白色連帽上衣外罩烏干紗風衣與短褲，辣秀美腿展現巨星丰采。圖／SHIATZY CHEN提供
藝人小S以SHIATZY CHEN白色連帽上衣外罩烏干紗風衣與短褲，辣秀美腿展現巨星丰采。圖／SHIATZY CHEN提供

SHIATZY CHEN《拾華》慈善特賣會自即日起到3月21日於台北福華飯店四樓大班廊舉辦，包含全系列男、女裝與配件，總數超過4,000件。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN《拾華》慈善特賣會自即日起到3月21日於台北福華飯店四樓大班廊舉辦，包含全系列男、女裝與配件，總數超過4,000件。圖／SHIATZY CHEN提供

品牌 具俊曄 家扶基金會

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