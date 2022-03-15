捷運汐東線通過審核 交通部提3點修正

行政院長蘇貞昌日前宣布基隆捷運拍板定案，該案拍板後蘇也說「讓汐東線合理延伸非常有機會」。交通部今天邀集中央各部會及專家學者委員會，交通部說，今天原則審議通過捷運汐東線，不過請新北市政府提出修正案後再報部，接著才會報行政院，開工時間未定。

汐東線除可改善汐止地區交通問題，也提供基隆捷運共線、共站、共用社后機廠，及捷運民生線延伸使用，具有相當重要性，也是汐止居民期盼已久的捷運。行政院核定後，將可實現汐止區居民20年來的期待。

按照規畫，汐東捷運全長5.56公里，在新北市內共4.75公里，台北市800公尺，共計六站。路線起自南湖大橋旁安康路及康寧路三段路口SB10東湖站，沿著國道1號往東行經吉林街、福德三路，至同興路口轉向東南，再於大同路口處轉向東，沿大同路下方穿越國道3號後，路線於康誥坑溪轉往新台五路汐止區公所前設置SB15終點站。其中，SB13樟樹灣至SB15汐止區公所將與基隆捷運共線並共站，SB14則可與台鐵汐科站銜接轉乘。全線於行政院核定後9年內完工。

交通部說，今天捷運審查委員會原則讓汐東線通過，不過有請新北市政府做三點修正，第一是與考慮與台北端的銜接。實際上，鐵道局先前就建議新北可以考慮延伸到內湖舊宗。交通部說，該次審查，同樣請新北考慮後續要不要跟台北市的汐止民生線銜接。

第二，交通部說，審查委員認為，汐東線基本上跟交通部推的基隆捷運有很大關聯性，像是SB13到SB15和基捷共線，社后機場也跟基捷共用，委員覺得要釐清跟基隆捷運的關聯，例如經費如何分攤等。目前汐東縣總經費為377.57億元，基隆捷運負擔114.26億。

第三，交通部說，委員也請新北市政府補強鐵道國產化規畫，像是汐東線後續如何推、如何進行，還有預定目標百分比等。