快訊

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷運汐東線通過審核 交通部提3點修正

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
新北市府積極推動汐東線，交通部目前已審核通過，行政院核定後即可開工。圖／新北市捷運局提供
新北市府積極推動汐東線，交通部目前已審核通過，行政院核定後即可開工。圖／新北市捷運局提供

行政院長蘇貞昌日前宣布基隆捷運拍板定案，該案拍板後蘇也說「讓汐東線合理延伸非常有機會」。交通部今天邀集中央各部會及專家學者委員會，交通部說，今天原則審議通過捷運汐東線，不過請新北市政府提出修正案後再報部，接著才會報行政院，開工時間未定。

汐東線除可改善汐止地區交通問題，也提供基隆捷運共線、共站、共用社后機廠，及捷運民生線延伸使用，具有相當重要性，也是汐止居民期盼已久的捷運。行政院核定後，將可實現汐止區居民20年來的期待。

按照規畫，汐東捷運全長5.56公里，在新北市內共4.75公里，台北市800公尺，共計六站。路線起自南湖大橋旁安康路及康寧路三段路口SB10東湖站，沿著國道1號往東行經吉林街、福德三路，至同興路口轉向東南，再於大同路口處轉向東，沿大同路下方穿越國道3號後，路線於康誥坑溪轉往新台五路汐止區公所前設置SB15終點站。其中，SB13樟樹灣至SB15汐止區公所將與基隆捷運共線並共站，SB14則可與台鐵汐科站銜接轉乘。全線於行政院核定後9年內完工。

交通部說，今天捷運審查委員會原則讓汐東線通過，不過有請新北市政府做三點修正，第一是與考慮與台北端的銜接。實際上，鐵道局先前就建議新北可以考慮延伸到內湖舊宗。交通部說，該次審查，同樣請新北考慮後續要不要跟台北市的汐止民生線銜接。

第二，交通部說，審查委員認為，汐東線基本上跟交通部推的基隆捷運有很大關聯性，像是SB13到SB15和基捷共線，社后機場也跟基捷共用，委員覺得要釐清跟基隆捷運的關聯，例如經費如何分攤等。目前汐東縣總經費為377.57億元，基隆捷運負擔114.26億。

第三，交通部說，委員也請新北市政府補強鐵道國產化規畫，像是汐東線後續如何推、如何進行，還有預定目標百分比等。

基隆捷運 交通部

延伸閱讀

民眾不知台鐵緊急通報電話1933 蘇貞昌：加強宣傳

罵完蔣萬安 蘇揆今讚陳以信質詢有說服力

汐港湖上班族首購新選擇 這裡3房總價1千萬

烏俄戰火打擊長榮、華航歐美航班？ 交通部回應了

相關新聞

14歲從少女團體出道到《華燈初上》苦情Hana 劉品言如何從偶像蛻變為演技派？

從少女團體Sweety出道的劉品言，近期在《華燈初上》中演出遭強暴的酒店小姐「Hana」，她精采詮釋著悲慘，因為在鏡頭之外，她已找回了自在。

影響700萬慢性病患者的「100元」 健保部份負擔調整為何卡關？

健保開辦26年來，無論是調整費率或是部份負擔，總得各方溝通與拉鋸。這次健保署提出的改革方案，為什麼卡在與700萬名慢性病患者切身相關的慢性病處方箋上？

台南鳳梨產季 「虎哩旺」系列金鑽禮盒預購中

進入台南鳳梨產期，產期約2個月，台南農產運銷公司今推出應「虎哩旺」系列金鑽禮盒，共有4、6、9粒3款（箱）包裝，價位含運...

布袋商港旅客服務中心周五試營運 雲豹客輪開航澎湖

嘉義縣布袋商港與澎湖馬公港之間往返客輪，去年國慶連假最後一波航運，依往例入冬東北季風風浪大，從11月起停航半年，疫情穩定...

疫後失眠求診者增25% 桃療獲贈光照設備相助

失眠是現代人生活常見問題，也因新冠肺炎疫情加劇。桃園療養院一般精神科主任詹佳祥觀察，疫後失眠、焦慮求診患者比疫前增加25...

做家事有益身心 醫研究：男性投入家務可降低自殺率

國內外統計，男性自殺率皆高於女性，台灣男性自殺率更是女性2倍，醫師研究發現，男性投注於家庭照顧工作較高的國家，其自殺率低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。