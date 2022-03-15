基隆城博會推水上觀展及高鐵假期 日夜兩大亮點新體驗
基隆城市博覽會將在4月22至5月2日登場，基隆市政府與業者合作推出城市博覽會限定的水上觀展及高鐵假期，民眾只需線上預購遊程，就能在城博會期間搭乘「基隆之星（大鵬灣6號）」或高鐵，全新體驗基隆日夜美景。
水上觀展及高鐵假期是城博會的2大亮點，將有全新的豪華客船從基隆港小艇碼頭直達正濱漁港色彩屋，旅客可以從水上視角欣賞基隆KEELUNG地標、藝術展品、城市山海美景、海派浪漫光雕秀，有全程導覽解說。高鐵也專為基隆打造高鐵假期，從高雄左營或沿途各站出發到台北，轉搭國光客運直達基隆港暢遊基隆。
市長林右昌表示，「城市博覽會」是一個山海皆展區，日夜都精采的亮點活動，將展現基隆蛻變成國門城市的嶄新樣貌，吸引更多國際及國內的旅客前來北台灣旅遊，也吸引觀光業者共同參與，專為旅客打造前所未有的旅遊體驗。
觀銷處長曾姿雯說，「城市博覽會水上觀展」由南仁湖集團旗下的大鵬灣觀光遊艇公司營運，城博會期間每日上午10時起提供平日12航次、假日16航次之水上觀展服務，單程約30分鐘，VIP艙每航次限量14名，遊程售價600元；豪華艙每航次限量128名，遊程售價450元，將於3月17日下午2時在KKday、Klook及雄獅旅遊等平台線上開售，前7000名旅客將獲得城市博覽會專屬限定「航向世界」乖乖1包(40g)。
高鐵推出A、B兩套城博會限定的高鐵假期遊程，遊程A含高鐵各站至台北來回票+國光客運+A展區導覽+水上觀展遊程+和平島公園，以左營出發為例，期間限定每人2980元(原價4399元)起，相當於搭高鐵送遊程。
遊程B則含高鐵各站至台北來回票+國光客運+A展區導覽+海科館(含藻樂趣基隆特色餐)+基隆嶼+展區接駁，每人3300元(原價4599元)起。3月25日在高鐵假期官網線上啟售。
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城市博覽會水上觀展遊程
KKday：https://www.kkday.com/zh-tw/product/127271
Klook：https://www.klook.com/zh-TW/
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