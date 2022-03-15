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最有人情味的花海…地主捐地 芬園秘境黃花風鈴木大爆發

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化芬園鄉「丟丟咚公園」的黃花風鈴木盛開。圖／舊社社區提供
彰化芬園鄉「丟丟咚公園」的黃花風鈴木盛開。圖／舊社社區提供

春暖花開，各地花季展開，彰化縣芬園鄉在地人才知道的「丟丟咚公園」幾年前種的黃花風鈴木目前也已盛開，黃澄澄一片美不勝收，但這片美景得來不易，來自吳姓地主捐地，經過社區志工努力將荒地打造成公園，7年前的小樹如今在春天盛開黃花，讓居民相當開心。

芬園鄉舊社社區10年內打造8個特色公園，「丟丟咚公園」位在社區福德宮附近，社區理事長張凰鳳說，此處過去是運送甘蔗的5分車車路，後來百坪荒地也曾種過玉蘭花，不少人以此維生，土地荒廢沒人整理，成為環境髒亂點。

2015年居民以火車為主題搭上3節木製車廂，用廢棄腳踏車輪胎做成車頭，成為特色公園，當時也種下5棵黃花風鈴木，原本約100公分的小樹從前兩年開始開出花朵，今年花況更勝以往。

張凰鳳說，社區打造的公園都有志工熱心維護，「丟丟咚公園」原本的吳姓地主長期住在北部，兄弟還在當地，看到社區維護公園投入的心力，願提供土地作為公共空間，才能有現在的環境，地主每年清明仍會回來，看到現況都很高興。

彰化芬園鄉「丟丟咚公園」的黃花風鈴木目前已盛開。圖／舊社社區提供
彰化芬園鄉「丟丟咚公園」的黃花風鈴木目前已盛開。圖／舊社社區提供

風鈴木 車廂

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