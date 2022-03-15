宜蘭綠博營造「夢幻島嶼」 歡迎走入環教生態美麗地景

宜蘭綠色博覽會即將在生態綠舟登場，今年以「夢幻島嶼」為主題，結合水陸特色規劃出12個永續發展主題展館、20座裝置藝術，另有藍河蟲洞水簾秘境及互動體驗遊戲等，縣府把生態綠舟營造成具有環境教育的生態地景，非常適合全家大小同遊。

宜蘭綠色博覽會邁入第23年，這是國內春季大型環境教育旗艦活動，尤其最近兩年活動主題更加明確，連結聯合國「全球永續發展目標SDGs」與森川里海國土生態綠網，在寓教於樂的設計中，把惜食、節能、省水、護海、有機、無塑、減廢、重用與循環再生的永續未來生活融入活動情境，整座冬山河生態綠舟就是環教大場域。

縣府農業處今天舉辦活動期前宣傳，縣長林姿妙表示，綠博活動從3月26日至5月8日為期44天，結合場域水陸特色規劃12個寓教於樂的綠博永續發展主題展館，每個館都傳達環境教育意義，還有20座生物多樣性與多元文化裝置藝術、希望之河生態遊艇導覽、優秀藝文團隊表演、假日創意市集及街頭藝人演出等，活動內容精彩，歡迎體驗這座夢幻島嶼。

生態綠舟就位於冬山火車站旁，冬山鄉長林峻輔鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具參與綠博活動，交通很方便，而且可以順遊冬山老街品嘗美食、冬山河舊河道等景點。