飼料壓力大 公會： 烏俄戰爭開打採購成本增兩成

有飼料商通知明起飼料每公斤調漲0.5元，從去年底國際行情、運費影響，飼料已經連續上漲多次，成為國內畜牧業者沉重負擔；農委會表示，3月份結算的飼料不漲價，至於4月份還會再觀察；台灣飼料工業同業公會表示，因為烏俄戰爭影響，飼料採購成本已上漲兩成，雖然各飼料廠的採購成本都不同，受不了自然會上漲。

農委會畜牧處副處長江文全表示，畜牧場採購飼料3月份結帳的飼料費並不會漲價，因為3月份結帳的是2月份的飼料費用，至於往後4月份要消費的飼料價格是否會上揚，農委會會再觀察。

台灣飼料工業同業公會總幹事鄒信男表示，並不是說3月飼料不漲，是1月份就發文飼料每公斤要漲0.6元，當初政府干預要求春節前凍漲，當時飼料廠沒漲；飼料交易結算到3月才收錢，所以現在收的是2月份的飼料費用；若現在3月中旬有飼料廠漲價，業界慣例會優待至少兩周到一個月，因此漲價的飼料是4月結算、5月收錢。

鄒信男說，飼料行情已經往下掉，目前漲價是國際穀物行情上漲，包括烏俄戰爭、塞港因素，運費上揚，未來當這些因素排除，飼料價格應該就好了，但因為烏俄戰爭開打，烏克蘭的玉米要延後一期生長，因為在打仗，就無人耕種了。

鄒信男表示，有飼料廠通知每公斤飼料上漲0.5元，他說，漲價的僅有一家公司，主要是因為成本太高已受不了；政府關心飼料價格，農委會也已經壓一陣子了，行政院高層又出面，已是過度干預，飼料成本從俄烏戰爭後又上漲了20%，飼料廠都依照成本漲跌，但官方認為已經免營業稅5%，但實際上從去年至今，飼料漲幅也很高了。

他表示，之前政府也組成聯合稽查小組，都已經查過了，後來才發現，飼料廠並沒有亂漲價，其實還漲不夠，跟政府溝通後，政府僅希望飼料廠商能夠把貨源準備到今年8月份，採購的船期要到8月份，每家飼料廠的採購時間、成本都不一樣，若有烏俄戰爭前下單的，現在就賺到了，但若沒有，成本高受不了只好漲價。

鄒信男表示，一直跟政府溝通，政府也有調整過去壓價格的做法，飼料價格是隨著國際行情變化而變化，這全世界都無法影響，行政院及農委會要求要準備足以因應需求、半年的量，他認為，飼料價格政府應該會慢慢放開，因為沒有聯合壟斷，也沒有超漲，是真的沒有辦法。