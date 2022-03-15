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怕中藥粉吃錯藥？奇美醫院引進AI系統會喊「取藥錯誤」

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
奇美醫院為降低中藥調劑出錯、減輕藥師負擔，引進AI系統協助。圖／奇美醫院提供
奇美醫院為降低中藥調劑出錯、減輕藥師負擔，引進AI系統協助。圖／奇美醫院提供

不少人會使用健保科學中藥，但面對一包包的藥粉時，你會不會懷疑自己「吃錯藥」？台南奇美醫院中藥局指出，中藥粉的外觀不像西藥一樣容易辨識，以人工包藥難免有錯，醫院特別引進AI系統，由系統協助核對、並播報藥名，減少出錯的機會。

奇美醫學中心藥劑部中藥局組長莊樹義表示，依健保署統計資料，近年來中醫就診病人數逐年增加，中藥的用藥安全性也日益被重視。目前科學中藥藥粉的調劑方式，是由藥師依處方再以手工秤取中藥品項的個別重量，經攪拌混合後，使用分包機分成所需包數。

在這些過程中，稍不注意就可能因人為或機器因素，導致藥品品項或劑量調劑錯誤。這不僅會影響治療成效，嚴重者還會增加藥物副作用或其毒性。由於科學中藥多為粉末狀，調劑往往是多種藥品粉末混合，因此藥師發藥時並無法以肉眼分辨藥包處方的正確性，病人領藥回去後也没辦法辨識所拿的藥包是否正確，因此調劑的精確性更顯得重要。

奇美醫學中心藥劑部中藥局建置「濃縮科學中藥條碼辨識檢核結合AI智能語音朗讀辨識系統」，藥師調劑藥品依操作標準作業程序刷入藥袋條碼，系統畫面展開藥品調劑清單後，藥師依序拿取個別科學中藥進行瓶身條碼掃描，或以手持無線藍芽掃描器掃描藥材儲位條碼，此時AI朗讀系統介入，協助藥師檢核藥品正確性，電腦並逐字朗讀中藥藥名，藥師眼睛不需緊盯電腦螢幕，即可由聽覺自動輔助辨識藥品是否拿取錯誤。

系統同時記錄每筆處方逐筆藥物取藥檢核情形，並檢核每項藥品重量。在條碼辨識正確時，AI朗讀系統讀出藥名；條碼辨識錯誤時，AI朗讀系統讀出「藥師取藥錯誤！」；重量檢核錯誤時，AI朗讀系統讀出「超過誤差值！」；全部取藥正確時，AI朗讀系統讀出「檢核成功！」

莊樹義表示，藥師每天拿取藥品都會依作業標準進行3讀5對，相對於眼力的耗損也較大，奇美醫學中心中醫部中藥局去年平均一天就有177筆配藥單，有了這套系統協助，可大幅降低藥師緊盯螢幕次數，眼睛可獲得充分休息，且調劑速度更快、正確性更高，調劑壓力相對減低。

中藥 AI 健保

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