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捷運汐東線通過交通部審核 汐止居民20年終於等到

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府積極推動汐東線，交通部目前已審核通過，行政院核定後即可開工。圖／新北市捷運局提供
新北市府積極推動汐東線，交通部目前已審核通過，行政院核定後即可開工。圖／新北市捷運局提供

汐東捷運是汐止地區與周邊聯外交通的重要運具，新北市府積極推動汐東捷運。交通部今日邀集中央各部會及專家學者委員會，審查通過汐東捷運綜合規畫報告，接續將報請行政院核定，將可實現汐止區居民20年來的期待。

汐東線除可改善汐止地區交通問題，也提供基隆捷運共線、共站、共用社后機廠，及捷運民生線延伸使用，具有相當重要性，也是汐止居民期盼已久的捷運。

汐東捷運全長5.56公里，在新北市內共4.75公里，台北市800公尺，共計6站。路線起自南湖大橋旁安康路及康寧路三段路口SB10東湖站，沿著國道1號往東行經吉林街、福德三路，至同興路口轉向東南，再於大同路口處轉向東，沿大同路下方穿越國道3號後，路線於康誥坑溪轉往新台五路汐止區公所前設置SB15終點站。其中，SB13樟樹灣至SB15汐止區公所將與基隆捷運共線並共站，SB14則可與台鐵汐科站銜接轉乘。

新北市捷運局表示，汐東捷運的優先推動，除提供基隆捷運與捷運民生線延伸使用，同時串聯起內湖、南港、社后、樟樹灣、遠雄UTOWN、保長坑及北五堵新市鎮等產業區，塑造北北基生技產業廊帶，最重要的則是改善汐止聯外交通問題，提供汐止、汐科、樟樹灣、社后與東湖地區更便捷的大眾運輸運具。

新北市捷運局指出，汐東捷運總經費為377.57億元，交通部通過綜合規劃後將續送行政院核定；核定後，目前正進行之基本設計經工程會審議，即可發包施工，全線於行政院核定後9年內完工。

基隆捷運 汐止

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