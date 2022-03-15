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受健保暖心照顧臨終遺愛人間 健保署獲500萬元愛心捐款

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
李伯璋對於民眾捐贈遺產500萬元，真的非常感動，將依所託傳遞到社會各需要健保的角落，一起守護國人健康。 。記者林伯東／攝影
李伯璋對於民眾捐贈遺產500萬元，真的非常感動，將依所託傳遞到社會各需要健保的角落，一起守護國人健康。 。記者林伯東／攝影

健保開辦至今27年來，照顧無數病人。一名罹患慢性疾病患者，長期接受治療，臨終前多次進出醫院，非常感謝健保在罹病期間提供醫療照護，其臨終前因感念生前使用健保資源，獲得良善醫療照護，特別囑託家屬代為捐贈遺產500萬元，希望回饋及表達對健保的支持及感謝。健保署長李伯璋說，「這真的非常感動」，將依所託傳遞到社會各需要健保的角落，一起守護國人健康。

捐贈者家屬表示，捐贈者罹病期間提供醫療照護，延長與家人親友相聚時日，尤其健保制度藉由自助互助精神，減輕國人就醫的經濟障礙，提供全民醫療服務需要，與捐贈者所篤信慈悲為懷及善心助人的宗教理念契合，更加認同健保，發心捐贈救護眾生，遺愛人間。

李伯璋說，不可諱言的是，健保雖解決大多數民眾就醫經濟障礙，不致陷入貧與病的惡性循環，仍有部分處於中低收入的邊緣戶，或突發變故致經濟陷入困境家庭，繳不出健保費或就醫部分負擔。

李伯璋今致贈感謝狀予捐贈者家屬代表，對當事人及家屬低調且為善不欲人知的義舉，感動及讚許有加，健保讓國人健康照護獲得保障，減少就醫財務障礙。

為協助這些經濟困難的弱勢民眾，健保署自2001年設立愛心專戶，接受社會各界捐款，20年來已協助超過3萬6千多人，協助金額已累計超過2億元。健保署也對這些善心人士一併致上最高的感謝與敬意，並祈願協助弱勢民眾，讓社會的愛得以延續。 成為台灣社會安定的基石。

 「人間處處有溫情，健保愛心需要您」，相關健保愛心捐款資訊及補助成果，可至本署網站查詢。

健保 愛心

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