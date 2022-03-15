後車駛來麵包師傅3指被夾斷 顯微手術救回他的粉碎指

嘉義1名39歲蔡姓麵包師傅送貨途中開門準備上車，不料遭後車照後鏡拍擊，左手指被夾斷，急送大林慈濟醫院治療，經整形外科顯微重建手術，將粉碎性骨折的手指逐一拼湊、接回，3個月後順利恢復功能，開心回歸職場。

蔡先生說，那天早上公司要載蛋糕，車輛暫停路邊，剛上車不久準備關上車門時，1輛汽車突然從後方駛來，對方後照鏡夾到還在車門上的手掌。「當時還沒有感覺痛」，直到急診醫護人員處理傷口時，才驚覺左手第4指已斷掉，頓時痛到失去知覺。

大林慈濟醫院整形外科醫師許宏達表示，病人到急診時，X光片檢查中清晰可見左手第4指骨頭幾乎全碎掉只剩一點皮膚掛著，大拇指與中指的骨頭也開放性骨折，肌腱及神經、血管都斷掉，趕緊安排手術。

許宏達說，粉碎性骨折要將碎掉的骨頭一一組裝回去，還要把斷掉的神經、血管接回，拼湊完成的骨頭再用釘子固定，過程無異與時間賽跑。

通常手指被直接剁後要接回的機率比較高，許宏達說，若直接拉扯斷或合併粉碎性骨折時，因血管都被破壞了，需再拿身體別處的血管做移植，再接回來機率就更低，加上粉碎性骨折的傷口曝露在外，增加感染問題，如果超過2至6小時之後才就醫，斷指壞死機率也隨之提高。

斷指該如何處理？許宏達指出，發生意外時不要慌，先將斷指找回，再用生理食塩水濕潤紗布包裹，泡入冰塊中帶到醫院，盡量在2小時內做手術接合，千萬不可將斷指直接放入冰水中，以免造成細胞壞死，影響後續的治療效果。