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連續1周3餐吃柿子傷胃 35歲男長了胃糞石

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
男子因為1周每餐都吃柿子，胃鬧出毛病住院炙烈。記者鄭國樑／翻攝
男子因為1周每餐都吃柿子，胃鬧出毛病住院炙烈。記者鄭國樑／翻攝

有些人喜歡吃柿子，也希望「好事發生」、「事事如意」，不過食物都要適量攝取，以免出現反效果。1名35歲男子連續1周3餐都吃柿子，出現間歇胃痛、腹痛、腹脹，自己買胃藥、成藥服用仍未改善，於是到門診求助，經腹部電腦斷層檢查診斷為「胃結石」。

醫師詢問發現男子因牙口不好，所以特別喜愛柿子這類柔軟的食物，但吃的時候沒細嚼慢嚥，每咬一口柿子幾乎都直接吞下，導致胃出毛病。醫師用軟石法及碎石術，先安排內視鏡檢查將胃結石切成小塊，再喝可樂軟化胃結石，兩周後經胃鏡取出軟化結石，才逐漸改善不適，康復出院。

衛福部桃園醫院腸胃科主治醫師賴俊穎說，柿子果皮及果肉皆含有單寧酸，單寧酸會跟海鮮、肉類等蛋白質形成黏稠狀的物質，食物因此容易在胃裡沉澱、結塊，形成胃結石俗稱「胃糞石」，大部分患者會出現腹脹、腹痛、噁心嘔吐等症狀，若胃結石長期刺激胃黏膜就容易造成胃潰瘍、腸阻塞、胃穿孔，所以柿子雖富有高營養價值，但也需適量食用。

護理師李宜庭表示，雖然柿子果肉質地柔軟，但因為柿子含膳食纖維量較高，應適量攝取，吃柿子時仍須充分咀嚼，不要帶皮吃，一定要將纖維咬斷，需避免和高蛋白質的食物同時吃或空腹吃，因單寧酸會跟蛋白質凝結成塊，且空腹時在胃酸作用下，會滯留在胃中造成消化道阻塞。

李宜庭建議與正餐間隔半個小時後食用，且進食後需攝取充足水分，她提醒攝取任何食物都需適量即可，若有腹痛、食慾變差、消化不良等症狀時，需提早就醫。

腹痛 醫師 桃園

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