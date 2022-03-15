差1元…取消3元補貼漲蛋價2元 農委會：符合生產成本

今天起，催蛋補助政策調整，取消每台斤雞蛋補助3元飼料費用，改直接漲蛋價2元，等於批發價每台斤46漲成48元，產地價從每台斤36.5漲到38.5元歷史新高點，由於飼料價格也不斷上漲中；昨消息一出，產業界討論頻繁，認為一來一往，還少賺一元；農委會表示，主要是評估目前的雞蛋價格，符合農民生產成本，且雞蛋產量逐漸回穩，因此做此決定。

為了催蛋，農委會推出「3+2」補貼政策今天到期，等於從春節後至今，雞蛋的批發價、產地價格每台斤已經上漲4元，雞農則認為，這是年前農委會凍漲蛋價造成的結果。

農委會畜牧處副處長江文全表示，取消每台斤3元的飼料補貼，改為實質漲蛋價2元，農民實質獲得的價格雖然會少賺一元，主要是因為整個供應量提高中，蛋價適當的提高反應，這是市場機制。

他說，目前補貼告一段落，農民實際獲得的蛋價差距每台斤1元，這部分符合生產成本，不影響生產意願，若生產銷率低會有影響，但正常生產者不受影響，產銷研判雞蛋生產量已增加，每天生產約10萬7000箱，比之前10萬3000箱增加，但距離一天的保守需求11萬箱，還有些缺口。

由於因為缺蛋危機，雞蛋末端售價不斷上揚，目前市場較容易買到，只是價格翻漲，市場箱蛋零售每台斤約58至68元；紅蛋每台斤可賣到85元至95元；過去超市賣場洗選盒裝白蛋一盒(10顆)48至52元已成絕響，目前價位每盒至少都在75至90元間；動福蛋每盒價位在130元以上，由於較少人採購，因此蛋量充足。

至於現在產地價格已達每台斤38.5元，已經創下史上新高；雞蛋產地價是否還有上漲空間？江文全表示，末端售價會依照雞蛋規格、品項、品牌有不同訂價策略，至於批發價格以及產地價格，可以適當進行市場機制反應，後續判斷，隨著產地氣候平穩，生產量正成長中供需缺口會慢慢補上；並未正面回答目前價格是否已是天花板。