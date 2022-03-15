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健身控注意 高蛋白點心甜味劑超標遭食藥署退運

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
加拿大進口的高蛋白點心「POWER CRUNCH乳清蛋白酥脆」被檢出甜味劑超標。圖／食藥署提供
加拿大進口的高蛋白點心「POWER CRUNCH乳清蛋白酥脆」被檢出甜味劑超標。圖／食藥署提供

近年健身風氣興起，高蛋白飲品、點心也深獲「健身控」的喜愛。不過衛福部食藥署今天公布的邊境查驗不合格名單，加拿大進口的高蛋白點心「POWER CRUNCH乳清蛋白酥脆」被檢出甜味劑超標，全數144個、共69.12公斤遭退運、銷毀。另有兩批智利櫻桃共3.6萬公斤，因農藥殘留超標，也全遭退運、銷毀。

食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，共六項產品不合格，包括智利櫻桃、日本鮮草莓、中國大陸的普洱茶，以及加拿大進口的高蛋白點心，分別因農藥殘留和甜味劑不合格上榜。

其中，新萃肌有限公司自加拿大進口的「POWER CRUNCH乳清蛋白酥脆-檸檬蛋白派風味」，製造商為BIONUTRITIONAL RESEARCH GROUP；檢出甜菊醣苷種類甜味劑「Rebaudioside A」及「Rebaudioside B」加總0.06 %，不符甜菊醣苷用量為0.05%的限量標準。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，今天甜菊醣苷類的甜味劑在不同食品上有不同的限量標準，在瓜子、蜜餞或是用於代糖錠劑以及特殊營養品中，沒有限量標準。

但若是使用於乳品飲料、冰淇淋、糕餅、口香糖、糖果上，其用量須在0.05%以下；若用於一般飲料、醬油、調味醬，其用量則在0.1％以下。

陳慶裕表示，這次查到的蛋白點心在申報上屬於糖果類，因此限量標準為0.05％。除將查到的產品共69.12公斤全數銷毀、退運外，將提高該廠商的這款產品提高抽驗率至20％到50%。

除了蛋白點心，本次也有兩批智利櫻桃查出不合格，分別由台灣新果國際有限公司和瑜寧企業有限公司自智利進口，各為1萬8040公斤和1萬8400公斤，皆因檢出殘留農藥賽安勃超標而遭退運、銷毀。

陳慶裕表示，智利進口的櫻桃在六個月內已累計10批不合格，而2月28日時就已經因為超過三批不合格的門檻而加強抽驗率至20％到50％。接下來是否會加強為逐批檢驗，還要視進口業者是否集中或分散的情形而定。

兩批智利櫻桃共3.6萬公斤，因農藥殘留超標，也全遭退運、銷毀。圖／食藥署提供
兩批智利櫻桃共3.6萬公斤，因農藥殘留超標，也全遭退運、銷毀。圖／食藥署提供
兩批智利櫻桃共3.6萬公斤，因農藥殘留超標，也全遭退運、銷毀。圖／食藥署提供
兩批智利櫻桃共3.6萬公斤，因農藥殘留超標，也全遭退運、銷毀。圖／食藥署提供

智利 加拿大 超標

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