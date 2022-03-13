迎接百周年慶 水道博物館將投入2700萬再現風華

今年適逢台南水道啟用百年，館方安排系列慶典活動，文化部及南市府將投入2700萬元，進行館內展示更新、導入科技運用、古蹟周邊整治、重現日治時期的火力發電煙囪原貌與淨輸水流程，以及專書出版等多項計畫，希望再造下個百年榮光。

國定古蹟台南山上花園水道博物館是原台南水道前身，歷經10年擘畫、興建，1922年落成啟用，今年正好滿100年，台南市政府文化局說，日前在市長黃偉哲支持及立委郭國文協助，文化部與台南市政府分別投入約1600萬及1100萬元經費。

館方說，除10月館慶有與國際音樂節、國際藝術節綜合規畫舉辦慶典活動外，還有專書、繪本出版，推廣目標觸及各年齡層的民眾。此外，在文資處協助下，淨水池古蹟周邊也將進行整治工程延長古蹟續存，博物館內則有特展規劃、科技展示運用還原歷史現場、火力發電煙囪重現等更新計畫，整體將藉由科技、教育、藝術、娛樂等多元面向與博物館相互聯結，總共6個子計畫。

此外，台南水道日據時期就種植的羅漢松群，已成為園區重要自然資產，適逢百年慶典，台灣自來水公司也將再協助種植近50棵羅漢松，日後蔚然成林，也將是文化傳承最好典範。