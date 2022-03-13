快訊

陸媒引述烏方代表：烏俄雙方 已接近簽署相關協議達成妥協

獨／中一中生促汰換不適任教師 教團：單憑影片太薄弱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迎接百周年慶 水道博物館將投入2700萬再現風華

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
迎接百周年慶，台南山上花園水道博物館將投入2700萬再現風華。記者謝進盛／攝影
迎接百周年慶，台南山上花園水道博物館將投入2700萬再現風華。記者謝進盛／攝影

今年適逢台南水道啟用百年，館方安排系列慶典活動，文化部及南市府將投入2700萬元，進行館內展示更新、導入科技運用、古蹟周邊整治、重現日治時期的火力發電煙囪原貌與淨輸水流程，以及專書出版等多項計畫，希望再造下個百年榮光。

國定古蹟台南山上花園水道博物館是原台南水道前身，歷經10年擘畫、興建，1922年落成啟用，今年正好滿100年，台南市政府文化局說，日前在市長黃偉哲支持及立委郭國文協助，文化部與台南市政府分別投入約1600萬及1100萬元經費。

館方說，除10月館慶有與國際音樂節、國際藝術節綜合規畫舉辦慶典活動外，還有專書、繪本出版，推廣目標觸及各年齡層的民眾。此外，在文資處協助下，淨水池古蹟周邊也將進行整治工程延長古蹟續存，博物館內則有特展規劃、科技展示運用還原歷史現場、火力發電煙囪重現等更新計畫，整體將藉由科技、教育、藝術、娛樂等多元面向與博物館相互聯結，總共6個子計畫。

此外，台南水道日據時期就種植的羅漢松群，已成為園區重要自然資產，適逢百年慶典，台灣自來水公司也將再協助種植近50棵羅漢松，日後蔚然成林，也將是文化傳承最好典範。

文化局局長葉澤山表示，水道博物館前身為原臺南水道，是日治時期到民國70年代初期，提供大台南地區民生用水的重要建設。水道百年也象徵著台南市自來水供水正滿一百年，因不少人對台灣基礎民生建設發展歷程普遍陌生，藉著百年慶機會將水道博物館做全面性的規劃，讓民眾可以透過各種方式認識這段歷史與文化，進一步了解水資源議題的重要性。

迎接百周年慶，台南山上花園水道博物館將投入2700萬再現風華。記者謝進盛／攝影
迎接百周年慶，台南山上花園水道博物館將投入2700萬再現風華。記者謝進盛／攝影

台南 博物館 國定古蹟

延伸閱讀

文化部：TaiwanPlus總觸及人次破3千萬 盼多鼓勵

台南推人權歷史場址地圖 邀民眾漫步聽故事

原梧棲官吏派出所及宿舍群古蹟修復 獲台灣景觀大獎

百年古蹟結合植栽綠意 在市中心森林秘境品嚐無國界料理

相關新聞

今西半部風速弱累積汙染物 新北到台南空品「亮橘燈」

環保署統計，目前全台有23個空品測站為「橘色警戒」，集中台南至新北一帶，另有1個「紅害」測站在彰化二林；環保署表示，今天...

未來一周天氣兩階段變化 氣象局：周四晚上變天轉溼涼

中央氣象局表示，未來一周天氣分成兩階段，周四前天氣還不錯，只有中部以北山區有午後陣雨、東半部地區不定時降雨，但日夜溫差大...

高溫上看32度 吳德榮：周四下午起鋒面接近有雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星...

老先生肛門太窄1根小指塞不進 皮瓣整形3天恢復生命力

排便流血是不少民眾說不出口的困擾，新北一名73歲的柯先生接受不少相關治療及檢查，但始終沒有好轉，近年已經到了不吃瀉藥就無...

迎接百周年慶 水道博物館將投入2700萬再現風華

今年適逢台南水道啟用百年，館方安排系列慶典活動，文化部及南市府將投入2700萬元，進行館內展示更新、導入科技運用、古蹟周...

【鬼魂報仇／上】裸體斷掌棄屍北宜公路 她殺人不讓鬼魂報仇？

北宜公路靈異事件頻傳，14年前的裸體斷掌棄屍案，叫人毛骨悚然，之後台灣又發生兩起斷掌命案，到底是什麼深仇大恨，把人殺害後還要斷掌？有命理師說，斷掌代表切斷祂的路，阻斷祂的靈魂跟蹤殺害他的人，但民俗專家不這麼認為。 民俗專家說，不讓鬼魂報仇有一招，這一招又狠又卑劣；不過如果是冤死，民間抓不到兇手，想助鬼魂報仇，也有辦法，到底有沒有效？眾說紛云，許多重大刑案背後都有科學難以解釋的現象，追兇要人助、神助、有時也要鬼助，不得不信其有。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。