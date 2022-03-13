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今西半部風速弱累積汙染物 新北到台南空品「亮橘燈」
環保署統計，目前全台有23個空品測站為「橘色警戒」，集中台南至新北一帶，另有1個「紅害」測站在彰化二林；環保署表示，今天西半部位於背風側，風速弱擴散條件較差，汙染物易累積，但午後風速增強，空品可望好轉，但受光化作用影響，臭氧濃度易偏高。
今天各地空品，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖地區為「普通」等級，北部局部地區短時間達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門地區為「橘色提醒」等級，中部局部地區短時間達紅色警示等級。
環保署表示，14日環境風場仍為偏東風，西半部地區清晨及夜間風速較弱，較易累積汙染物；午後風速增強，空氣品質將逐漸好轉，受光化作用影響，北部及高屏空品區臭氧濃度易偏高。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
15日環境風場為東北東風至偏東風，竹苗以北空氣品質好轉，中部以南地區汙染物仍易累積，空氣品質多為普通至橘色提醒等級。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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