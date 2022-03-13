今西半部風速弱累積汙染物 新北到台南空品「亮橘燈」

北宜公路靈異事件頻傳，14年前的裸體斷掌棄屍案，叫人毛骨悚然，之後台灣又發生兩起斷掌命案，到底是什麼深仇大恨，把人殺害後還要斷掌？有命理師說，斷掌代表切斷祂的路，阻斷祂的靈魂跟蹤殺害他的人，但民俗專家不這麼認為。 民俗專家說，不讓鬼魂報仇有一招，這一招又狠又卑劣；不過如果是冤死，民間抓不到兇手，想助鬼魂報仇，也有辦法，到底有沒有效？眾說紛云，許多重大刑案背後都有科學難以解釋的現象，追兇要人助、神助、有時也要鬼助，不得不信其有。

2022-03-13 11:08