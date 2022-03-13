北市聯醫總院長黃勝堅請辭 璩大成升任

台北市立聯合醫院總院長黃勝堅因健康因素請辭獲准，北市府通過由副總院長璩大成升任，預計在18日舉行交接典禮。

黃勝堅為台北市長柯文哲在台大醫院任職期間結識的好友，104年獲延攬擔任聯合醫院總院長，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間率領聯合醫院同仁成立篩檢站、防疫旅館、專責醫院等重責大任，舊疾加上積勞導致健康狀況亮起紅燈，在疫情較和緩後請辭歸建台大。

市府官員指出，柯文哲近日已拍板同意由防疫有功的璩大成升任總院長，交接典禮預計在18日舉辦。璩大成在黃勝堅偶爾請假的這段時間，已開始擔任代理總院長，熟悉相關業務。

璩大成在SARS（嚴重急性呼吸道症候群）期間曾進入和平醫院支援，因有對抗傳染病的經歷，加上妻子為新北市衛生局長陳潤秋，在COVID-19期間深受柯文哲信任，統籌疫調相關業務。

北市聯醫表示，有更確切消息將再對外說明。