未來一周天氣兩階段變化 氣象局：周四晚上變天轉溼涼

中央氣象局表示，未來一周天氣分成兩階段，周四前天氣還不錯，只有中部以北山區有午後陣雨、東半部地區不定時降雨，但日夜溫差大，西半部及金馬要注意霧；周四晚上開始水氣逐漸增多，北部、東北部地區明顯轉涼。

氣象局預報員林定宜表示，今天西半部清晨霧多、能見度較差，不過隨著太陽逐漸照射，白天開始能見度可望逐漸恢復，但要注意金門、馬祖地區今天白天仍可能有霧。

林定宜表示，今天天氣整體而言吹偏南風，鋒面位於北方附近一帶，對台灣沒有直接影響，降雨不顯著，主要是東南部地區有全天性短暫陣雨，宜蘭、花蓮地區及北部山區中午過後有降雨機率；明天有一道鋒面從台灣北部海面附近掠過，對台灣實際天氣影響也不大，降雨區域也比較小，東南部地區會有午後陣雨，北部山區及宜蘭、花蓮局部短暫陣雨。

林定宜說，未來一周天氣分成兩階段，第一階段在周四白天之前，天氣大致穩定，中午前都是陽光普照，中午過後中部以北山區有零星午後陣雨，西半部地區白天高溫普遍30度以上，東半部地區也有26、27度，不過日夜溫差會高於10度，早出晚歸要注意添加衣物。

林定宜說，周四晚上開始鋒面逐漸接近，水氣明顯增多，周五、六鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部地區天氣轉涼，有短暫陣雨出現，中部山區也有降雨情形。