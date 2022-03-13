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頑皮世界動物園迎嬌客 耳廓狐超萌破表

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南頑皮世界動物園喜迎嬌客，新出生的耳廓狐尾隨媽媽後方，模樣超萌。圖 ／業者提供
台南頑皮世界動物園喜迎嬌客，新出生的耳廓狐尾隨媽媽後方，模樣超萌。圖 ／業者提供

頑皮世界動物園傳喜訊，日前新出生了3隻耳廓狐，經過兩個月細心照顧，這3隻小寶寶頭好壯壯，首度對外曝光，而園區累計已有8隻耳廓狐，超萌模樣讓人直呼真療癒。

頑皮世界動物園說，這3隻小耳廓狐體重，從剛出生30公克，現在已長大到450公克，

而耳廓狐是世界上最小犬科動物，多年前膾炙人口動畫電影「動物方城市」，就是由耳廓狐擔綱主角。目前在台灣，只有在頑皮世界野生動物園及桃園楊梅埔心牧場可看見耳廓狐。

園方說，耳廓狐是一夫一妻制，只會和同一個對象繁衍下一代，可說非常專情。去年已經生下3隻小耳廓狐，隔了一年再生3胎。雖然照顧寶寶已駕輕就熟，但耳廓狐爸媽仍是24小時寸步不離，緊緊守在小寶寶身邊。

頑皮世界保育員表示，耳廓狐寶寶非常活潑好動，時而乖乖跟在爸媽身後，時而好奇地四處探索，有時還會跟哥哥姊姊們翻滾撒嬌，甚至還會偷偷跑到櫥窗邊觀察路過遊客，真的超cute（可愛），也成了遊客新寵兒。

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