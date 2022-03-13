高溫上看32度 吳德榮：周四下午起鋒面接近有雨
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率，各地白天溫暖微熱，日夜溫差大。北部高溫回升至30度，南部更達32度，日夜溫差最大近15度。北部15至30度，中部16至31度，南部14至32度，東部14至29度。
明天至周四上午各地皆為晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率。白天持續偏暖，夜間有輻射冷卻，日夜溫差大。西半部清晨易有輻射霧，注意行車安全。
他表示，周四下午起鋒面接近，天氣趨不穩定，中部以北有局部短暫陣雨的機率。周五鋒面抵達，中部以北有局部陣雨，北部稍轉涼。
周六鋒面遠離，天氣好轉、氣溫升，山區仍有局部短暫雨的機率。但為期末的模擬，各國模式並不一致，且皆在調整中，應持續觀察。
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