台灣消保會第10任理事長 由建築師麥仁華接棒

台灣消費者保護協會第10屆理事長暨理監事今天交接就職，新任理事長麥仁華曾擔任消保會監事3年，這次扛下理事長重擔，他表示，協會有很強的律師團、志工團等優秀同伴，保護消費者權益這條路，他相信不會寂寞 。

消保會理事長暨理監事交接典禮，席設漢神巨蛋金冠廳，嘉賓雲集，簡單隆重，新任理事長麥仁華為執業多年的建築師，也是高雄市建築學會前任理事長，二位副理事長中，李啟宏是國際獅子會300-D2區新任總監，陳奎宏為高雄市建築學會現任理事長！

麥仁華曾任消保會監事3年，與協會一起歷經食安黑心油品、補習班微爾科技等多件團體訴訟的勝利，去年更參與了分戶樓板隔音構造法令的新規討論。

談及願景，麥仁華指會一本初衷，為消費者無私奉獻，其次扮演溝通平台，讓消費者不致無處求助，他也希望任內打開消保會知名度，提振聲量，讓社會大眾知道，除了消基會外，另有台灣保費者保護協會為民眾的消費權益奮戰。