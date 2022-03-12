肝基會重啟腹超計畫 頭份共篩183人有9人異常

肝病防治基金會去年三月起推動「全民十年腹超」計畫，聯合北中南十二家醫院及醫師，免費替民眾照腹部超音波，但去年遇上疫情升溫暫停篩檢，今天於苗栗縣頭份市重啟計畫，上午總計替183位30歲以上中低收入戶、特殊族群民眾檢查，發現九人有異常現象，將協助後續就醫治療。

昨天活動參與者包括苗栗縣長徐耀昌、肝基會總執行長楊培銘教授、台灣人壽桃竹苗第二區域中心經理巫惠君、光田綜合醫院院長李炳賢及藝人兵家綺等。徐耀昌指出，這次活動中，只要在血液中驗出Ｃ肝病毒，經過醫師評估就可使用健保口服藥進行治療，希望鄉親們把握機會，早期發現、早期治療降低肝炎傳播機會及肝硬化、肝癌風險。

肝基會總執行長楊培銘指出，肝基會於去年3月11日在肝基會推動「你今年超了沒？腹超十年計畫」為弱勢及勞動朋友腹超篩檢展開起跑，同時呼籲B、C型肝炎帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，每年都應該做腹部超音波檢查。

此次最度集結社會企業的愛心，為苗栗頭份地區的中低收入戶民眾做免費肝病抽血篩檢和腹部超音波檢查。希望藉由保肝篩檢活動，能及早引導患者到醫院定期追蹤檢查，搶在肝癌來臨之前建立防護。

民視藝人兵家綺表示，前一陣子拍戲時 ，明明休息夠了 ，卻覺得很累、疲倦，因此安排全身健檢。結果發現甲狀腺有結節腫，做了穿刺，有肝囊腫，雖然是良性變化，又發現總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇多項紅字，有了警訊，便開始乖乖的定期追蹤檢查。她用自身經驗呼籲大家，健康絕不能憑感覺或找任何忙碌做藉口不去檢查，早期發現，才能關心自己健康。

肝基會指出，肝癌發展通常是漸進式的，從「慢性發炎」、「纖維化」、「肝硬化」，到最後才會出現「腫瘤」。根據台大教授、肝基會董事長許金川研究，肝癌體積倍增時間的中位數是112天，最快29天；若換算成直徑，大概從1公分變成1.3公分，也就是說肝癌平均長大一倍的時間約需4個月。肝硬化患者應每隔3到6個月，無肝硬化者每6到12個月追蹤，按此頻率，就算發現肝癌，腫瘤通常不超過3公分，都還來得及根除治療。