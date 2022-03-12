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雲林多一條新農村單車廊道 飽覽40公里大圳風光

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林多了1條新農村單車廊道，全長40公里，今天雲嘉南同步發動直播種樹，大圳風光盡收眼底且可深度遊農村，將可成為車友的最愛。記者蔡維斌／攝影
雲林多了1條新農村單車廊道，全長40公里，今天雲嘉南同步發動直播種樹，大圳風光盡收眼底且可深度遊農村，將可成為車友的最愛。記者蔡維斌／攝影

「水圳綠道」沿著百年嘉南大圳而生，北至雲林濁水溪，在雲林縣境長達40餘公里，今天分別在莿桐、虎尾、土庫辦理3場水圳道旁自行車專用道植樹啟用儀式，吸引大批民眾參加，一起種下水黃皮、瓊崖海棠等原生樹種，民眾並欣悅雲林又多了一條美麗的單車廊道。

雲林3場啟動儀式，虎尾場由雲林縣長張麗善、立委林文瑞主持，土庫由立委蘇治芬、莿桐是立委劉建國，今天風和日麗，民眾一起在水岸邊欣賞農村美景並種樹，場面熱鬧。

「水圳綠道」是沿著百年嘉南大圳闢建，全長88公里，南起台南烏山頭水庫，北至雲林濁水溪的林內鄉，雲林段為「濁幹線」流經林內、莿桐、虎尾、土庫、元長，自行車道由農田水利署採「分段同步」施工方式，去年6月開工沿著水圳闢建，全長40.3公里，沿途栽種喬、灌木約有10萬株。

農田水利署雲林管理處指出，水圳綠道結合農業景觀與農田水利文物風情及在地民眾生活，賦予百年水圳新價值，沿途可欣賞農村景觀及渡槽、倒虹吸工及上百座水利構造物等水利設施，最大特色是依各地環境栽種不同台灣原生樹種，讓車友感受台灣之美。

家住元長鄉的吳明榮專程帶著家人趕來參加水圳種樹，他說，嘉南大圳有著滿滿的兒時回憶，他住鄉下小時常在圳邊玩水，回家還吃棍子（挨打），長大才知道水圳是父母耕種灌溉命脈，如今能沿著水圳打造一條美麗的單車廊道，實在很有創意，沿途可看到許多農村真實面貌，他一定會專程體驗騎完雲林縣境的旅程。

雲林多了1條新農村單車廊道，40公里大圳風光盡收眼底且可深度遊農村，將可成為車友的最愛。記者蔡維斌／攝影
雲林多了1條新農村單車廊道，40公里大圳風光盡收眼底且可深度遊農村，將可成為車友的最愛。記者蔡維斌／攝影
雲林多了1條新農村單車廊道，發動民眾沿途植栽，40公里大圳風光盡收眼底且可深度遊農村，將可成為車友的最愛。記者蔡維斌／攝影
雲林多了1條新農村單車廊道，發動民眾沿途植栽，40公里大圳風光盡收眼底且可深度遊農村，將可成為車友的最愛。記者蔡維斌／攝影
雲林多了1條新農村單車廊道，全長40公里，今天雲嘉南同步發動種樹，大圳風光盡收眼底且可深度遊農村，將可成為車友的最愛。記者蔡維斌／攝影
雲林多了1條新農村單車廊道，全長40公里，今天雲嘉南同步發動種樹，大圳風光盡收眼底且可深度遊農村，將可成為車友的最愛。記者蔡維斌／攝影
雲林多了1條新農村單車廊道，40公里大圳風光盡收眼底且可深度遊農村，將可成為車友的最愛。記者蔡維斌／攝影
雲林多了1條新農村單車廊道，40公里大圳風光盡收眼底且可深度遊農村，將可成為車友的最愛。記者蔡維斌／攝影
雲林多了1條新農村單車廊道，40公里大圳風光盡收眼底且可深度遊農村，將可成為車友的最愛。記者蔡維斌／攝影
雲林多了1條新農村單車廊道，40公里大圳風光盡收眼底且可深度遊農村，將可成為車友的最愛。記者蔡維斌／攝影

雲林 濁水溪 林濁水

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