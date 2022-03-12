霧社櫻王滿頭白雪迷人 觀霧停車爆滿排隊2公里

雪霸國家公園觀霧遊憩區的「霧社櫻王」最近盛開，滿樹繁花如雪，由於雪山出現近5年來最佳雪況，在當地欣賞櫻王，還可遠眺雪山及聖稜線白雪覆頭美景，機會難得。今天天氣晴朗又逢假日，一早吸引大批遊客驅車上山賞景， 區內停車位爆滿，雪霸管理處啟動管制，進場車輛一度綿延超過2公里。

雪霸管理處說，觀霧地區現有停車位有150格，加上臨時停車區150個車位，共可容納約300輛車，一旦容量飽和，就會在入口處啓動管制，車輛一出一進，請遊客耐心等候工作人員導引，或建議遊客提早調整遊程。

觀霧的霧社櫻王被譽為北台灣最大的霧社櫻，開花時繁花如雪，美麗又浪漫，每年花期備受遊客期待；霧社櫻是台灣特有種，最早在霧社被發現，並以霧社為名，觀霧山莊前方的霧社櫻胸徑逾77公分、樹高約14公尺，推估樹齡至少有80年，是難得一見的大樹，因此被稱為霧社櫻王。

霧社櫻王盛開如雪，加上聖稜線白頭覆雪，「雙雪」景致為今年觀霧賞櫻季增添亮點，今天一早遊客就不斷

驅車上山，上午8點半區內停車位就滿載，雪管處在大鹿林道25.5公里處進行車輛一出一進的管制措施，排隊等候進場的車潮一度綿延逾2公里，雪管處也在臉書發布訊息提醒遊客。