缺糧！俄烏戰事加劇 世界展望會急送物資進烏克蘭醫院

俄烏戰事延長，人道危機也不斷升溫，截至昨(11)日，聯合國難民署統計烏克蘭危機已造成逾250萬人逃往境外，不斷加劇的戰事，也讓烏克蘭國內流離失所的人數達近200萬人。世界展望會在本周已緊急啟動第二次救援烏克蘭境內的行動，昨天將食品、日用品等基本物資運送至位在烏克蘭及羅馬尼亞邊境的新西利西亞（Novoselytsia）市立醫院。

世界展望會是羅馬尼亞率先回應烏克蘭危機的人道組織之一，除為難民提供食物、飲水、生活用品、住宿需要等物資，也透過玩具幫助孩子舒緩逃難時的緊張心情，由於當地氣溫接近零度，世界展望會也提供暖爐，為流離失所的孩子與家庭禦寒保暖，持續為飽受苦難的烏克蘭人民提供最即時的幫助。

世界展望會今表示，本周已啟動第二次援助烏克蘭境內行動，昨天向位在烏克蘭及羅馬尼亞邊境的新西利西亞（Novoselytsia）市立醫院運送第二批包含食品、日用品在內的基本物資。羅馬尼亞世界展望會會長米哈拉·娜芭爾（Mihaela Nabâr）說，烏克蘭境內的人道危機和貧窮問題越演越烈，許多地方甚至開始缺糧，情況令人十分擔憂，但展望會將持續堅守烏克蘭邊境，回應無論來自烏克蘭境內，或逃往境外的各項難民需求。

台灣世界展望會會長李紹齡指出，當地不斷有難民湧入醫院尋求庇護，醫療系統的壓力正急速加重，包含食物、衛生用品等需求已出現供應不及的問題。