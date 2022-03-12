Omicron後遺症「疲勞」最大宗 喪活動力染疫者加速退化

全球疫情雖逐步趨緩，約有三成染疫者飽受新冠後遺症困擾。國內推動「新冠染疫康復者門住診整合醫療計畫」，北醫附醫統計，新冠後遺症以「喘」為最大增，其次依序為健忘、疲勞等。隨著Omicron成為主流變異株，則以「疲勞」的後遺症最為常見。

醫師指出，臨床發現，不少染疫長者，因「疲勞」加速功能退化，且嚴重影響生活品質或工作等。醫界認為，染疫者於急性期時，就應該介入協助心肺功能復健，降低後遺症影響。

台中榮總復健科主任程遠揚表示，新冠染疫者因為肺部發炎引發肺纖維化，或因病毒侵犯心血管系統使心臟功能受損，住院臥床也可能造成四肢肌力喪失、心肺耐力下降，使後續日常生活的自理能力愈來愈差。

根據北醫附醫統計，收治的染疫者引發的新冠後遺症，呼吸費力或喘占最大增達50％、健忘46％、疲勞43％、掉髮36％、失眠29％、焦慮29％、咳嗽／咳痰25％、喉嚨不適25％、胸痛／緊繃21％。程遠揚表示，喘不過氣主要是Delta變異株的主要後遺症，目前流行的Omicron變異株，後遺症則是「疲勞」最多。

程遠揚表示，無論是輕症或是重症，染疫後帶來的疲勞、倦怠或是無力感，會讓染疫者大幅降低活動的意願，更別說起身運動，大大提高失能的機率。若患者是高齡長輩，喪失活動力後帶來的影響可能對生命帶來威脅，特別是有退化性關節炎、腰椎退化、慢性疾病的患者，都會帶來莫大的影響。

台灣心肺復健醫學會今提出「新冠感染者復健治療指引」，介入復健時間分三大部分，第一為避免染疫飽受倦怠引發的退化，建議解隔離後加強心肺耐力訓練；第二針對出現咳痰、呼吸道不適，特別是年長者，介入協助學習不費力的咳嗽的技巧；第三是因染疫住進加護病房者，恐因急性呼吸窘迫造成肺纖維化等，急性期期間就應介入復健。