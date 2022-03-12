台南購物節2棟豪宅抽出 爽！家樂福花300元中830萬公寓

台南市政府下午在高鐵特定區三井OUTLET PARK 舉辦台南購物節最大獎豪宅抽獎活動；在台南加油1232元、家樂福消費300元民眾各獲得價值830萬元一棟「輕豪宅」公寓。

市府表示，台南購物節搭配中央振興五倍券推出，在相互加乘效應下帶動整體經濟成長，經統計購物節消費登錄總金額突破124億元，較去年成長近88%，締造出購物節全新新里程碑，創造出歷年來最佳的成績。

市長黃偉哲恭喜兩位幸運得主，可以入住台南，也感謝市民及外地朋友來振興幫台南拚經濟。

黃偉哲表示，台南購物節從去年8月開跑以來，以豐富加碼且吸睛的抽獎活動吸引民眾帶著中央振興五倍券到台南消費抽豪禮，消費金額屢創佳績，購物節帶動了許多好朋友來臺南旅遊、逛街消費。

黃偉哲說，特別感謝大台南不動產開發商業同業公會、台南市不動產開發商業同業公會、穎霖集團及泰嘉開發的大力協助促進買氣，振興經濟。

經發局指出，台南購物節有超過21萬會員註冊，累積發票登錄張數來到1155萬張成長188％，登錄金額達到124億元，估計帶動整體消費金額500億元以上，最大獎兩戶輕豪宅分別位於永康區及安南區九份子，地理位置、生活機能都相當優質。

經發局長陳凱凌指出，市府為感謝民眾熱烈支持，也加碼抽出燦星豪華遊艇包船住宿15組、iPhone 13手機10隻，現金10萬元兩名、現金兩萬元20名及現金5千元100名及宏佳騰電動機車、聲寶電視等多項豐富大小獎，抽獎結果將於「台南經濟情報讚」臉書粉絲專頁及台南購物節網站公布，得獎者將會收到電話及簡訊中獎通知，請於規定領獎期限內領獎。